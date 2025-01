Gianni & Origoni accoglie Giulio Andreani: rafforza il team di diritto tributario

Giulio Andreani è noto per la sua profonda conoscenza della fiscalità della crisi d'impresa, del contenzioso tributario e della fiscalità del distressed M&A. Ha gestito alcune delle operazioni fiscali più complesse e innovative in Italia, soprattutto in ambito di ristrutturazione del debito e di acquisizioni di aziende in difficoltà. Andreani ha anche diretto importanti master in diritto tributario presso l’Università Luiss e la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze. È autore di circa trecento articoli e oltre venti monografie specialistiche, tra cui "Crisi e ristrutturazione del debito" e "La transazione fiscale".

L'arrivo di Andreani e del suo team rappresenta un passo significativo per GOP. Lo studio punta a rafforzare ulteriormente la sua attività nel settore fiscale, in particolare nell'ambito della crisi d'impresa, e ad ampliare la gamma di servizi offerti nel campo della ristrutturazione.

Questa mossa sottolinea l'impegno di GOP nel fornire ai propri clienti un servizio completo e di alta qualità in un mercato sempre più complesso.

Fabio Chiarenza, responsabile del dipartimento di Diritto Tributario di GOP, ha espresso la sua soddisfazione per l'arrivo di Andreani e del suo team: "Siamo molto felici di accogliere Giulio Andreani e il suo team. In GOP troveranno un ambiente in cui potranno esprimersi in piena sinergia con le nostre attività e le nostre competenze, moltiplicandone il successo." Giuseppe Velluto, Co-Managing Partner, ha aggiunto che questa integrazione rientra nel piano strategico dello studio, che include l'acquisizione dei migliori professionisti disponibili sul mercato.

Giulio Andreani ha commentato il suo ingresso in GOP con entusiasmo: "Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso.



Siamo certi che ci integreremo alla perfezione con i nostri nuovi colleghi di Gianni & Origoni formando insieme una squadra di eccellenza." L'integrazione di Andreani e del suo team rappresenta un valore aggiunto per Gianni & Origoni, che potrà contare su competenze specialistiche nel delicato settore della fiscalità delle ristrutturazioni e del distressed M&A.

Rafforzamento del dipartimento tributario di GOP

La scelta di GOP di integrare figure di spicco come Andreani sottolinea l'importanza attribuita alla competenza e all'eccellenza professionale.

Riepilogo delle figure chiave:

Giulio Andreani: nuovo socio nel dipartimento di Diritto Tributario, esperto di fiscalità della crisi d'impresa.

Angelo Tubelli: Senior Counsel, specializzato in fiscalità delle ristrutturazioni e contenzioso tributario.

Erika Andreani: Senior Counsel, specializzata in fiscalità delle ristrutturazioni e contenzioso tributario.

Valeria Andreani: Senior Counsel, specializzata in fiscalità delle ristrutturazioni e contenzioso tributario.

Fabio Chiarenza: responsabile del dipartimento di Diritto Tributario di GOP.

GOP continua quindi a investire nel proprio futuro, integrando professionisti di alto livello e ampliando la propria offerta di servizi per soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti.



