Ecco il supercomputer AI personale di Nvidia: potenza incredibile a portata di scrivania

Huang ha ricordato il suo desiderio di una versione più piccola del DGX-1, il sistema di deep learning da lui consegnato a OpenAI nel 2016, un desiderio che si è concretizzato proprio in Project DIGITS.

Project DIGITS è, in sostanza, una versione miniaturizzata del DGX-1. Le due macchine sono esteticamente simili, ma Project DIGITS è molto più compatto, progettato per adattarsi ad una scrivania e alimentabile tramite una normale presa elettrica. Oltre a connettersi a computer esterni ed eseguire modelli AI avanzati, il dispositivo può essere utilizzato anche come workstation per PC tradizionale.

Il cuore del nuovo sistema è il Superchip GB10 Grace Blackwell di Nvidia, che offre una potenza di calcolo AI di un petaflop, ovvero un quadrilione di operazioni al secondo. Questa potenza consente agli utenti di gestire modelli linguistici di grandi dimensioni fino a 200 miliardi di parametri.

Ad esempio, sarà possibile eseguire il modello multimodale Llama 3.2 di Meta (90 miliardi di parametri), ma non il modello Llama 3.1 (405 miliardi di parametri).

Huang ha dimostrato la capacità di aumentare la potenza di calcolo impilando più unità Project DIGITS, abilitando così l'esecuzione di modelli AI ancora più grandi.

Chi sono i destinatari di questa macchina da 3.000 dollari? Nvidia si rivolge principalmente agli sviluppatori di grandi aziende tecnologiche, che potranno prototipare nuovi sistemi AI su Project DIGITS, per poi scalare il sistema tramite cloud o data center. Ma Project DIGITS potrebbe essere una risorsa anche per gli sviluppatori indipendenti, che potranno creare nuove applicazioni utilizzando modelli AI altrimenti troppo costosi da implementare.

In sintesi, Project DIGITS di Nvidia rappresenta un passo importante verso la democratizzazione dell'accesso alla potenza di calcolo AI, offrendo una soluzione compatta, potente e accessibile sia per le grandi aziende che per i singoli sviluppatori.

"Chiunque usi un computer come strumento avrà bisogno in futuro di un supercomputer AI personale", ha detto Jensen Huang durante la presentazione, prefigurando un futuro in cui l'intelligenza artificiale sarà sempre più presente nelle nostre vite.

Le prime 5 aziende leader nel mercato dell'hardware per l'AI sono: Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm e Samsung.