Accio: il motore di ricerca AI di Alibaba supera le 500.000 PMI a livello mondiale

Il motore di ricerca indicizza milioni di fornitori in tutto il mondo, con lo scopo di mettere in contatto le aziende con i partner ideali. Con oltre 7.600 categorie di prodotti, Accio è stato addestrato su oltre 200 milioni di parametri specifici per l’e-commerce. Dalla sua introduzione, la funzione Accio Inspiration ha aumentato i tassi di conversione per i fornitori di circa il 30%, trasformando la semplice ricerca in richieste di preventivo concrete.

Durante i periodi di picco delle vendite, come novembre e dicembre, più di 500.000 PMI in tutto il mondo si sono affidate ad Accio per trovare l'ispirazione per le scorte del Black Friday e Natale. Gli utenti hanno apprezzato la facilità d'uso e l'efficienza del motore di ricerca. Accio ha raggiunto un Net Promoter Score (NPS) superiore a 50, indicando un'elevata soddisfazione del cliente.

Il 13 dicembre 2024, Accio è stato nominato "Product of the Day" su Product Hunt, una piattaforma per l'innovazione tecnologica, confermando il suo ruolo chiave per le PMI acquirenti.

Il lancio di Accio segna un momento di svolta nel commercio B2B globale. A differenza dei sistemi di ricerca tradizionali basati su parole chiave, Accio è stato pensato per permettere ricerche in linguaggio naturale. Questo rappresenta un grande passo avanti nella tecnologia di ricerca, rendendo l’interazione più intuitiva e quasi conversazionale. Attualmente, Accio supporta inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo, con l’aggiunta di altre lingue in futuro. La funzione Accio Page organizza le informazioni sui prodotti in modo chiaro, fornendo dettagli oggettivi e confronti con articoli simili, aiutando le aziende a fare scelte informate.

Inoltre, la funzione Accio Agent semplifica il processo di follow-up, dalla richiesta iniziale fino al supporto post-vendita, agendo come un vero e proprio agente di sourcing.

Alibaba International vede l’AI come una nuova frontiera. Accio si prepara a guidare una nuova era per il commercio B2B, dove le PMI e le grandi imprese possono gestire facilmente l’enorme quantità di informazioni disponibili. Questo permette loro di prendere decisioni di acquisto consapevoli, risparmiando tempo e risorse nelle operazioni di sourcing e logistica. “Accio è una svolta per il commercio B2B”, ha affermato un portavoce di Alibaba. “Con oltre mezzo milione di PMI che lo utilizzano attivamente, abbiamo la prova che le aziende hanno abbracciato questa tecnologia di ricerca basata sull'AI".



Il successo di Accio, con la sua interfaccia intuitiva e la capacità di incrementare i tassi di conversione, è una testimonianza della potenza dell’AI applicata al commercio.

In sintesi, Accio non solo ha superato le 500.000 PMI attive, ma ha anche migliorato l'esperienza di ricerca e approvvigionamento nel commercio B2B. Le sue funzioni avanzate e l'uso del linguaggio naturale lo rendono uno strumento indispensabile per le aziende che operano nel mercato globale.