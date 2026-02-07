La bolla dell'AI e il crollo delle Big Tech: perché Wall Street trema

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Aziende del calibro di Microsoft, Nvidia, Oracle, Meta, Amazon e Alphabet hanno visto i propri titoli azionari crollare sotto il peso di trimestrali che, pur mostrando solidità, hanno evidenziato costi di gestione e sviluppo legati all'intelligenza artificiale giudicati eccessivi. Il timore principale è che la spesa per le infrastrutture stia correndo molto più velocemente dei ricavi effettivamente generabili da queste nuove tecnologie. Il mercato è passato rapidamente dal timore di restare escluso dalla rivoluzione AI a una fase di scetticismo radicale sui costi necessari per alimentarla.

Il caso più eclatante riguarda Amazon, il gigante dell'eCommerce, che ha perso il 10% del suo valore in una singola sessione borsistica. I suoi utili non hanno soddisfatto le aspettative della vigilia, mentre l'annuncio di voler investire 200 miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale ha spaventato i trader. Anche Alphabet è stata travolta dalle vendite dopo aver presentato piani di spesa massicci per il 2026. L'azienda prevede di destinare tra i 175 e i 185 miliardi di dollari in infrastrutture per soddisfare la domanda crescente, una cifra che evidenzia quanto sia costoso mantenere la leadership in questo settore competitivo.

In questo scenario di vendite generalizzate, Apple rappresenta l'unica eccezione rilevante tra le cosiddette magnifiche sette. La società guidata da Tim Cook non è stata travolta dal sell-off e ha presentato risultati finanziari sbalorditivi:

- ricavi in crescita del 16% per un totale di 144 miliardi di dollari;

- utili che hanno superato i 42 miliardi grazie al successo globale degli iPhone;

- investimenti in ricerca e sviluppo pari a 10,9 miliardi di dollari.

La strategia di Apple è apparsa più equilibrata rispetto ai suoi concorrenti. Pur aumentando la spesa per colmare il gap tecnologico, l'azienda ha mantenuto un profilo più prudente. Un punto di svolta fondamentale è stato l'accordo siglato con Google per integrare Gemini nelle proprie funzionalità, come l'assistente vocale Siri. Questa mossa ha permesso a Cupertino di esternalizzare gran parte dei costi infrastrutturali più pesanti, proteggendo i propri margini operativi.



Il mercato ha deciso di premiare chi ha saputo attendere, evitando di gettarsi in una corsa agli armamenti tecnologici senza un piano di rientro immediato.

Complessivamente, i piani delle Big Tech per il 2026 prevedono un impegno finanziario collettivo di 660 miliardi di dollari. Si tratta di una somma colossale, superiore al PIL di intere nazioni sviluppate come gli Emirati Arabi Uniti, Singapore o Israele. Il confronto con gli anni precedenti evidenzia una crescita esponenziale della spesa:

- un balzo del 60% rispetto ai 410 miliardi stanziati nel 2025;

- un incremento del 165% rispetto ai 245 miliardi investiti nel 2024.

Questa enorme iniezione di capitale solleva dubbi sulla possibile creazione di una sovra-capacità produttiva. Gli analisti più prudenti sottolineano come la visibilità sui rendimenti a lungo termine sia ancora limitata, un fattore che il mercato azionario non gradisce affatto. Le aziende che producono hardware per l'intelligenza artificiale continueranno probabilmente a soffrire di una forte volatilità, influenzate da un sentiment generale che oscilla tra l'entusiasmo per il progresso e il timore di una bolla finanziaria imminente.



Ciononostante, i vertici delle grandi aziende restano convinti della bontà delle loro scelte, pronti a scommettere sul fatto che chi non investe oggi resterà tagliato fuori dal mercato di domani. La sfida per Wall Street sarà capire quando queste scommesse miliardarie inizieranno finalmente a generare flussi di cassa reali e misurabili.