Il traguardo storico del Dow Jones e la spinta degli investimenti in infrastrutture AI

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Amazon ha infatti dichiarato un incremento superiore al 50% nelle spese in conto capitale per l'anno in corso, una mossa che ha fatto scendere il titolo del 5,6% ma ha innescato una corsa all'acquisto dei fornitori di hardware. Questa strategia segue quella di Alphabet, confermando che la corsa per dominare l'intelligenza artificiale non è più una promessa futura ma una realtà operativa che richiede miliardi di dollari in componentistica avanzata. I produttori di chip sono stati i veri protagonisti della sessione di venerdì a New York. Le aziende che forniscono la potenza di calcolo necessaria per i data center hanno visto le proprie quotazioni volare:

- Advanced Micro Devices ha guidato il gruppo con un balzo dell'8,3%;

- Nvidia, la società con la maggiore capitalizzazione di mercato al mondo, è cresciuta del 7,8%;

- Broadcom ha messo a segno un progresso del 7,1%;

- CrowdStrike e Palantir hanno registrato rialzi superiori al 4%;

- Roblox è balzata di quasi il 10% grazie a previsioni sulle prenotazioni superiori alle attese.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



L'attuale stagione dei bilanci negli USA mostra una salute invidiabile delle imprese: circa l'80% delle società dello S&P 500 ha superato le stime di profitto, un dato decisamente superiore alla media storica. La stabilità economica si riflette anche nel calo dell'indice di volatilità VIX, il cosiddetto termometro della paura, che è sceso dopo tre giorni di tensioni. Gli investimenti in infrastrutture AI rimangono il motore primario della crescita, influenzando non solo il comparto tecnologico ma anche l'industria e i beni di consumo, con l'indice energetico dello S&P 500 che ha raggiunto nuovi massimi storici insieme ai comparti industriali. La sessione si è conclusa con un volume di scambi solido, pari a circa 20,1 miliardi di azioni, a dimostrazione che il superamento dei 50.000 punti per il Dow Jones non è stato un evento isolato ma il culmine di una fase di accumulazione guidata dalla trasformazione digitale.