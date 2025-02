Sorpresa nel settore viaggi: boom di recensioni positive, cosa sta succedendo?

Luglio si è distinto come il mese con il maggior incremento di recensioni nel settore viaggi, segnando un +31% rispetto al 2023. Negli ultimi sei mesi, si è osservato un aumento medio del 20% nel numero di aziende del settore viaggi recensite su Trustpilot. Questo dato indica una crescente fiducia dei consumatori nel condividere le proprie esperienze e nell'influenzare le decisioni di altri utenti. Un altro dato rilevante riguarda l'aumento delle valutazioni a 5 stelle. A dicembre 2024, il 74% delle recensioni per la categoria viaggi ha ottenuto il massimo punteggio, rispetto al 63% registrato nello stesso mese del 2023. "Questo incremento", dice un portavoce di Trustpilot, "segnala un miglioramento nella soddisfazione dei clienti". Le recensioni a una stella si attestano al 15%. In generale, il 77% delle recensioni del settore viaggi su Trustpilot ha un sentiment positivo.

Le parole chiave utilizzate dagli utenti nelle recensioni forniscono informazioni preziose per le aziende. Per la categoria viaggi e vacanze, il 22% delle recensioni menziona la location e il processo di prenotazione, mentre il 20% fa riferimento ai servizi di assistenza clienti. "I dati della nostra piattaforma", afferma Nicoletta Besio, General Manager di Trustpilot in Italia, "dimostrano che le recensioni sono uno strumento essenziale per il settore turistico. Aiutano le aziende a comprendere le esigenze dei viaggiatori e a migliorare i servizi, e sono una bussola per i consumatori che cercano scelte informate". "L'aumento delle recensioni e delle valutazioni a 5 stelle", continua Besio, "conferma un trend positivo: le aziende investono nella qualità dei servizi e comprendono meglio i clienti. I viaggiatori rispondono con fiducia e condividono le esperienze".

I viaggiatori quindi con le recensioni, oggi, hanno più potere.