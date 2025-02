Sicurezza sul lavoro in Europa: le nuove sfide tra sedentarietà, rischi psicosociali e digitalizzazione

I dati raccolti confermano una tendenza già osservata in passato: i disturbi muscoloscheletrici rimangono un problema diffuso. Il 64% delle aziende segnala la sedentarietà prolungata come un fattore di rischio significativo, un dato che sottolinea l'importanza di promuovere l'attività fisica e l'ergonomia anche negli ambienti di lavoro apparentemente meno rischiosi. Seguono da vicino i movimenti ripetitivi delle mani o delle braccia (63%) e il sollevamento o lo spostamento di carichi pesanti (52%), a conferma della necessità di interventi mirati per prevenire infortuni e malattie professionali. Un dato interessante riguarda il lavoro da casa: quasi raddoppiato rispetto al 2019, interessa ora il 23% delle imprese. Questo cambiamento, accelerato dalla pandemia, porta con sé nuove sfide in termini di sicurezza e salute, legate all'ergonomia delle postazioni domestiche e all'impatto della digitalizzazione sul benessere dei lavoratori.

L'indagine ESENER evidenzia anche la crescente rilevanza dei rischi psicosociali, particolarmente sentiti nel settore dei servizi. Il 56% delle organizzazioni segnala difficoltà nella gestione di clienti, pazienti o alunni difficili. Un dato preoccupante emerge però in parallelo: il 25% delle aziende non riconosce ancora la presenza di questi rischi, evidenziando una lacuna nella prevenzione e gestione di problemi che possono avere un impatto significativo sulla salute mentale dei lavoratori. "Il 25% delle organizzazioni non è ancora in grado di riconoscere la presenza di rischi psicosociali, il che evidenzia una carenza significativa nell’affrontare questi importanti problemi. Ciò sottolinea l’importanza della nostra prossima campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri”, che sarà varata nel 2026 e si focalizzerà su come affrontare l’impatto dei rischi psicosociali sul lavoro sulla salute mentale dei lavoratori", ha dichiarato William Cockburn, direttore esecutivo dell'EU-OSHA.

La gestione dei rischi psicosociali è percepita come più complessa rispetto ad altri rischi, soprattutto in paesi come Svezia (38%) e Danimarca (37%). Si registra inoltre un leggero calo nella partecipazione dei dipendenti alla progettazione di misure preventive, passata dal 61% nel 2019 al 55% nel 2024. La digitalizzazione è sempre più presente nelle valutazioni dei rischi aziendali (43%), con Spagna e Slovenia in testa (oltre il 60%). Molte aziende (42%) offrono formazione sull'uso delle tecnologie digitali, con Malta che raggiunge il 75%. Tuttavia, l'indagine ESENER rileva anche i rischi specifici legati all'uso di queste tecnologie: aumento dell'intensità del lavoro (35%), sovraccarico di informazioni (32%) e confini meno netti tra lavoro e vita privata (27%). Un aspetto positivo riguarda la consultazione dei lavoratori sull'impatto della digitalizzazione sulla sicurezza e salute: il 35% delle aziende che utilizzano tecnologie digitali dichiara di coinvolgere i dipendenti, con un aumento del 24% rispetto al 2019.



I risultati preliminari di ESENER 2024, rappresentano un punto di partenza per approfondimenti. Le prossime analisi, previste entro il 2026, forniranno un quadro ancora più dettagliato delle sfide e delle opportunità per la sicurezza e la salute sul lavoro in Europa.