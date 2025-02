Salario minimo europeo: la direttiva UE a rischio?





Un futuro incerto si prospetta per la proposta di direttiva dell'Unione Europea sul salario minimo, un'iniziativa nata per assicurare condizioni di lavoro più eque e dignitose a tutti i lavoratori europei. L'idea alla base della direttiva era quella di innescare un meccanismo di adeguamento salariale, con l'obiettivo di evitare che i lavoratori ricevessero retribuzioni al di sotto di una soglia minima considerata dignitosa. Questo avrebbe portato a un aumento generalizzato degli stipendi, in linea con la nuova soglia minima obbligatoria. La direttiva, però, potrebbe non vedere mai la luce. La Corte di Giustizia Europea ha sollevato dubbi sulla sua compatibilità con le competenze giuridiche dell'UE, mettendo a rischio l'intera iniziativa.