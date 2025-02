Partnership per il nucleare in Italia: Enel, Ansaldo e Leonardo insieme

Parallelamente, la società si dedicherà alla ricerca sugli Advanced Modular Reactor (AMR), la quarta generazione di tecnologie nucleari. L'accordo vede il patrocinio del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la collaborazione del Ministero dell'Ambiente e delle Imprese. L'obiettivo è anche di favorire la creazione di un contesto normativo e regolatorio che permetta di superare le limitazioni imposte dal referendum del 1987, che aveva di fatto bloccato lo sviluppo del nucleare in Italia. Enel avrà una posizione di leadership nella nuova società, detenendo il 51% delle quote, mentre Ansaldo Energia e Leonardo avranno rispettivamente il 39% e il 10%. L'accordo consentirà all'Italia di valorizzare le competenze già presenti nel settore nucleare, sia a livello teorico che industriale. Enel, infatti, è l'unica azienda energetica italiana con esperienza operativa nel nucleare all'estero, e questa partnership ne rafforza ulteriormente il ruolo a livello internazionale.

I mini reattori nucleari rappresentano una soluzione particolarmente adatta al contesto italiano, in quanto capaci di generare energia a costi competitivi rispetto alle fonti rinnovabili. La loro flessibilità e adattabilità, unite alla minore richiesta di spazio e risorse, li rendono ideali per un Paese con limitate aree disponibili per grandi impianti. Le dimensioni contenute, inoltre, permettono di ottimizzare i costi legati alla sicurezza, pur mantenendo elevati standard di protezione. Questa tecnologia offre anche il vantaggio di affrontare in modo più snello le complessità normative, soprattutto a livello europeo, che spesso ostacolano l'avvio di nuovi progetti nucleari. La collaborazione tra le principali aziende pubbliche italiane, supportata dai Ministeri coinvolti, promette di accelerare la realizzazione del primo SMR italiano e di stimolare la crescita di un'intera filiera nucleare nazionale.

Il piano ha anche importanti implicazioni a lungo termine, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento del target del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Tale piano prevede che il nucleare fornisca circa l'11% dell'energia elettrica del Paese entro il 2050. L'Italia mira a rafforzare la propria competitività in un settore strategico, creando nuove opportunità di lavoro e di innovazione. "Il rilancio del nucleare in Italia", dicono gli esperti del settore, "è visto non solo come una risposta alle esigenze energetiche, ma anche come un'opportunità di sviluppo economico, in grado di posizionare il paese tra i leader nella tecnologia nucleare avanzata".