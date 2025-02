Mercati in attesa: l'AI guida la Cina, l'Europa osserva i dati USA

Questo ottimismo, per ora, sembra mettere in secondo piano le tensioni commerciali iniziate a inizio settimana con l'imposizione, e successiva sospensione, di dazi statunitensi su Messico e Canada, e l'entrata in vigore di quelli sui beni cinesi, seguita dalle contromisure di Pechino. In assenza di notizie concrete su un possibile incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, l'attenzione si concentra sul quadro economico generale e sui risultati aziendali. Un singolo post sui social media potrebbe cambiare le carte in tavola, ma al momento le prospettive per le borse europee appaiono positive. L'inizio del 2024 è stato eccezionale per i mercati europei, con gli investitori che hanno colto le opportunità offerte dalle valutazioni relativamente basse delle azioni europee rispetto ad alcune controparti estere. L'indice paneuropeo STOXX 600, che ha chiuso giovedì a un livello record, è cresciuto dell'8% dall'inizio del 2025, mentre gli indici di riferimento in Germania e Francia hanno registrato un aumento di circa il 10%.

Nello stesso periodo, l'indice S&P 500 è salito del 3%. I futures di venerdì, tuttavia, indicano un'apertura in sordina per le borse europee, suggerendo possibili prese di profitto. L'attenzione principale durante le ore di contrattazione statunitensi sarà rivolta ai dati sulle buste paga non agricole, che dovrebbero mostrare un aumento di 170.000 posti di lavoro il mese scorso, dopo l'incremento di 256.000 di dicembre, secondo un sondaggio Reuters tra gli economisti. Un rallentamento della crescita dell'occupazione negli Stati Uniti a gennaio difficilmente sarà sufficiente a spingere la Federal Reserve a riprendere i tagli dei tassi di interesse prima della fine del primo semestre. I mercati scontano pienamente un taglio di 25 punti base a luglio. "I principali indici europei hanno sovraperformato le azioni statunitensi finora quest'anno", afferma un'analisi di mercato.

Un grafico mostra l'andamento dell'indice STOXX 600 negli ultimi 365 giorni, con una chiusura giovedì a 544,84, in crescita del 12,28% rispetto a un anno fa. Gli eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati nella giornata di venerdì includono i dati industriali e commerciali tedeschi di dicembre, i dati sui prezzi delle case nel Regno Unito per gennaio e i dati sulle buste paga statunitensi per gennaio. Gli indici delle borse europee hanno sovraperformato, nel periodo preso in esame, gli indici statunitensi.