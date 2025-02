Iliad e il futuro delle telecomunicazioni in Italia: punta a TIM?

La situazione del mercato italiano è critica. Tra il 2010 e il 2023, il fatturato complessivo del settore è diminuito del 35%, passando da 41,9 a 27,2 miliardi di euro. Particolarmente colpita è stata la telefonia mobile, con un calo del 47%. Questi dati riflettono una tendenza preoccupante: l'Italia è il penultimo paese al mondo per costo del gigabyte di dati, superata solo da Israele. In questo contesto, Iliad ha manifestato da tempo l'interesse a espandere la propria presenza in Italia. Ne sono prova i due tentativi di acquisizione di Vodafone, poi acquistata da Swisscom, la casa madre di Fastweb. Ora, con il supporto della banca d'affari Lazard, consulente storico del fondatore Xavier Niel, il gruppo francese starebbe valutando nuove strategie.

Una delle ipotesi più concrete riguarderebbe Tim.

Iliad, tuttavia, non è l'unica a considerare questa opzione.

Anche il fondo britannico CVC starebbe lavorando al dossier Tim, con un interesse particolare per la divisione dedicata ai servizi alle imprese. Questa divisione potrebbe integrarsi con Maticmind, azienda controllata dallo stesso CVC e partecipata da Cassa Depositi e Prestiti.

Il governo italiano, pur non opponendosi a eventuali riassetti nel settore, avrebbe espresso la priorità di salvaguardare l'integrità industriale di Tim, che conta circa 17.000 dipendenti.

Questa posizione non ostacolerebbe i piani di Iliad, che, acquisendo l'intera Telecom, si rafforzerebbe anche nel settore dei servizi alle imprese. Tuttavia, la situazione potrebbe complicarsi se si considerano i piani di fondi come CVC o Apax, che potrebbero puntare a una divisione dell'ex monopolista.

Una soluzione alternativa potrebbe essere la presentazione di una proposta unitaria ai soci di Tim, combinando l'interesse di un attore industriale come Iliad con quello dei fondi. Un altro elemento da considerare è Vivendi, primo azionista di Tim con il 23,75% delle quote. Il gruppo aveva valutato la cessione della propria partecipazione ai fondi, ma le offerte ricevute non hanno soddisfatto le aspettative di prezzo. Inoltre, secondo alcune fonti, i rapporti tra i Bolloré (famiglia proprietaria di Vivendi) e Niel non sarebbero ottimali, rendendo il percorso ancora più complesso. L'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, presenterà giovedì il nuovo piano industriale. In questa occasione, potrebbe delineare il ruolo che Tim intende giocare nel futuro del mercato delle telecomunicazioni, se come preda o predatore.



Il mercato, nel frattempo, ha reagito positivamente alle speculazioni: il titolo Tim ha guadagnato il 2,3% superando i 28 centesimi e oggi è in rialzo del 4%.