Il futuro della ceramica italiana: crescita nel 2024, ma quali sfide all'orizzonte?

Un risultato trainato principalmente dalle esportazioni, che rappresentano il vero motore del settore. Sono infatti 291 i milioni di metri quadrati venduti oltre confine (+2,4%), mentre il mercato interno si mantiene sostanzialmente stabile con 85 milioni di metri quadrati (+0,3%). La produzione, tuttavia, subisce una lieve flessione del 2%, indicando una maggiore focalizzazione sulla vendita delle scorte. I mercati esteri hanno mostrato un andamento altalenante, con un recupero significativo in Nord America e Asia, contrapposto a una crescita più contenuta in Europa. Rispetto al periodo pre-pandemico, il settore accusa ancora un -7,5%, sottolineando l'importanza di affrontare con determinazione le sfide future. "Il contesto competitivo in cui operano le nostre aziende sarà influenzato da decisioni cruciali che l'Europa prenderà nei prossimi mesi", ha affermato Augusto Ciarrocchi, presidente di Confindustria Ceramica.

"Chiediamo il supporto di tutte le istituzioni, nazionali ed europee, per affrontare queste sfide". Il presidente ha evidenziato la necessità di un approccio pragmatico alla decarbonizzazione, che tenga conto delle reali tecnologie disponibili e non penalizzi ulteriormente un'industria che ha già investito in modo significativo nella riduzione delle emissioni. "È fondamentale abbandonare l'approccio ideologico nella definizione delle norme ambientali", ha aggiunto Ciarrocchi, sottolineando l'importanza di considerare i percorsi possibili per raggiungere gli obiettivi prefissati. Un altro punto critico sollevato riguarda il sistema ETS (Emission Trading System), che rischia di trasformarsi in una tassa sulla produzione, penalizzando le tecnologie più efficienti come la cogenerazione. Il Bref Ceramico, il documento che stabilisce le migliori tecniche disponibili, è stato definito come un insieme di limiti irraggiungibili e privi di una valutazione economica concreta, in contrasto con la Direttiva europea sulle emissioni industriali 2.

0. Il costo dell'energia rappresenta un ulteriore fattore di preoccupazione. In Italia, i prezzi di gas ed elettricità sono significativamente più alti rispetto ad altri paesi europei e concorrenti internazionali. Una disparità che richiede il completamento del mercato unico dell'energia per evitare di penalizzare le imprese italiane. Sul fronte del commercio internazionale, si assiste a un aumento delle importazioni di ceramica a basso costo dall'India, prodotta in fabbriche con standard inferiori in termini di tutela dei lavoratori e dell'ambiente. Confindustria Ceramica sollecita un rafforzamento delle politiche di difesa commerciale, con un aumento dei dazi antidumping sulla ceramica indiana e sulle stoviglie cinesi. L'introduzione di un'etichettatura di origine obbligatoria è un'altra misura auspicata per tutelare il Made in Italy e contrastare le distorsioni del "Made in".



Un'ulteriore incognita è rappresentata dalla possibile introduzione di nuove tariffe e dazi negli Stati Uniti, uno dei principali mercati di esportazione per la ceramica italiana. Un eventuale chiusura del mercato statunitense potrebbe spingere altri paesi esportatori a riversare la loro sovrapproduzione in Europa, aumentando la concorrenza. "Siamo pronti ad affrontare qualsiasi discussione e negoziato, forti della qualità dei nostri prodotti e dei nostri prezzi di vendita", ha dichiarato Ciarrocchi, esprimendo fiducia nella capacità del settore di superare anche questa sfida. Infine, le infrastrutture giocano un ruolo chiave nella competitività del settore. L'ammodernamento della Bretella Campogalliano-Sassuolo, arteria fondamentale per il distretto ceramico emiliano, è un progetto atteso e cruciale per il futuro. L'approvazione del progetto, prevista per i primi mesi del 2024, rappresenta un passo avanti importante per garantire la competitività del settore.



L'industria italiana della ceramica, pur mostrando segnali di crescita, si prepara ad affrontare un 2024 caratterizzato da numerose sfide, legate a decisioni politiche, energetiche e commerciali, che ne determineranno la competitività nel medio e lungo termine. La capacità di adattamento e l'innovazione saranno fondamentali per superare le difficoltà e cogliere le opportunità future.