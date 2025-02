Germania: cade ancora la produzione industriale a dicembre 2024

Se si analizza l'intero 2024, emerge un calo dell'1,5% rispetto all'anno precedente, un campanello d'allarme per la locomotiva d'Europa. Particolarmente colpite sono state le industrie energivore, che hanno registrato un crollo del 5,8% a dicembre. Un segnale preoccupante, che evidenzia l'impatto dei costi energetici elevati sulla competitività delle imprese tedesche. All'interno del comparto industriale, i beni intermedi hanno mostrato la performance peggiore, con un calo del 3,5%. Il settore delle costruzioni, che negli ultimi mesi è stato penalizzato dalle condizioni meteorologiche avverse, ha subito una contrazione ancora più pesante: -3,4% rispetto a novembre. Questi dati sollevano interrogativi sul futuro dell'economia tedesca, che da tempo mostra segnali di rallentamento. La combinazione di costi energetici elevati, domanda globale in calo e strozzature nelle catene di approvvigionamento sta mettendo a dura prova il settore manifatturiero, pilastro dell'economia tedesca.

Il governo tedesco è chiamato a intervenire per sostenere le imprese e rilanciare la crescita. Tra le misure allo studio, incentivi per gli investimenti in tecnologie green e misure per contenere i costi energetici. La sfida è complessa, ma la posta in gioco è alta: il futuro della più grande economia europea.

Clicca per ingrandire l'immagine