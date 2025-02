Eurozona: a novembre produzione di servizi +0,3% su mese e +2,0% su anno

Nella UE, la produzione di servizi è diminuita per trasporto e stoccaggio dello 0,2%, aumentata per i servizi di alloggio e ristorazione dello 0,9%, aumentata per informazione e comunicazione dello 0,6%, diminuita per le attività immobiliari dello 0,9%, aumentata per le attività professionali, scientifiche e tecniche dello 0,2%, ed aumentata dello 0,4% per i servizi amministrativi e di supporto.



Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, gli incrementi mensili più elevati sono stati registrati in Lussemburgo (+4,7%), Estonia (+3,0%) e Slovenia (+1,5%). Le diminuzioni più consistenti sono state osservate in Ungheria (-3,3%), Danimarca (-3,2%) e Polonia (-2,2%). L'Italia ha fatto registrare un +0,2%, la Germania un +0,1% e la Francia un +0,4%.

Confronto annuale per settore e per Stato membro

Nell'area dell'euro a novembre 2024, rispetto a novembre 2023, la produzione di servizi ha registrato un +0,6% per il trasporto e lo stoccaggio, un +3,4% per i servizi di alloggio e ristorazione, un +3,6% per informazione e comunicazione, un +1,3% per le attività immobiliari, un +2,3% per le attività professionali, scientifiche e tecniche, un +0,7% per i servizi amministrativi e di supporto.





Nella UE, la produzione di servizi è diminuita per trasporto e stoccaggio dell'1,7%, aumentata per i servizi di alloggio e ristorazione del 3,7%, aumentata per informazione e comunicazione del 4,1%, aumentata per le attività immobiliari dello 0,2%, aumentata per le attività professionali, scientifiche e tecniche del 2,3%, aumentata dello 0,5% per i servizi amministrativi e di supporto.



Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, gli incrementi annuali più elevati sono stati registrati in Estonia (+13,8%), Lituania (+9,2%) e Lussemburgo (+8,6%). Le diminuzioni più consistenti sono state osservate in Danimarca (-13,5%), Romania (-7,6%), Grecia e Malta (entrambe -2,8%). L'Italia ha fatto registrare un -0,1%, la Germania un +0,8% e la Francia un +4,2%.