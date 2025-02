Cboe Global Markets: crescita record nel 2024 e prospettive per il futuro

Nonostante l'aumento dei ricavi, l'utile per azione (EPS) del quarto trimestre 2024 ha subito una leggera flessione del 6%, attestandosi a 1,86 dollari rispetto ai dati del 2023. L'EPS rettificato, tuttavia, ha mostrato una crescita del 2%, raggiungendo i 2,10 dollari. Su base annua, Cboe Global Markets ha registrato una performance eccezionale, con ricavi netti record di 2,1 miliardi di dollari, in crescita dell'8% rispetto all'anno precedente. L'EPS ha raggiunto i 7,21 dollari, mentre l'EPS rettificato ha toccato un nuovo massimo di 8,61 dollari, segnando un incremento del 10% su base annua. "Cboe ha conseguito risultati solidi nel quarto trimestre, portando la crescita dei ricavi netti per l'intero anno 2024 a un livello record", ha dichiarato il CEO Fredric Tomczyk. "I risultati sono stati notevoli in quanto ogni categoria, mercati dei derivati, Data Vantage e mercati cash e spot, ha contribuito alla crescita sia del quarto trimestre che dell'intero anno".

Il 2024 è stato caratterizzato da un forte aumento dei volumi di opzioni, che ha rappresentato un fattore chiave per la crescita di Cboe. La società ha sottolineato come tutte le categorie di business abbiano contribuito positivamente ai risultati finanziari, evidenziando la diversificazione e la solidità del modello di business. Guardando al futuro, Cboe Global Markets si dichiara pronta ad affrontare il 2025 con una strategia ben definita e una solida flessibilità finanziaria. "Entriamo nel 2025 su basi solide, con un focus strategico affinato e la flessibilità finanziaria per realizzare la nostra visione", ha affermato Tomczyk. L'azienda si posiziona in modo strategico per capitalizzare le tendenze di mercato a lungo termine, con l'obiettivo di generare una crescita sostenibile per gli azionisti. Cboe, punta a sfruttare le opportunità offerte dalle dinamiche del mercato, mantenendo un focus costante sull'innovazione e sull'espansione della propria offerta di prodotti e servizi.