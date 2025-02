Bper lancia un'offerta sulla Popolare di Sondrio sotto l'egida di Unipol

Le sinergie stimate tra i due istituti ammontano a 290 milioni di euro, a fronte di costi di integrazione per 400 milioni. Un ruolo chiave in questa operazione è giocato da Unipol, azionista di riferimento di entrambe le banche, che di fatto ne orchestra la regia. "La business combination", si legge in una nota ufficiale di Bper, "consoliderà la posizione del nuovo gruppo quale uno dei principali operatori bancari in Italia, con una forte presenza nelle regioni a maggior sviluppo economico d'Italia". L'obiettivo è creare un gruppo "più forte e più resiliente", al servizio di famiglie, privati, piccole e medie imprese e clienti corporate. La fusione, secondo Bper, porterà a una "significativa creazione di valore per gli azionisti", con una redditività attesa (Roe) vicina al 15% e una solida base patrimoniale (Cet1 ratio) superiore al 15%.

Il pay-out ratio medio previsto è del 75%, in "significativo miglioramento" per gli azionisti della Banca Popolare di Sondrio. I risultati preliminari del 2023 della Popolare di Sondrio, approvati dal consiglio di amministrazione, confermano la solidità della banca. L'utile netto si attesta a 574,9 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto all'anno precedente, con un Roe del 16,1%. Il dividendo unitario proposto è di 0,80 euro, con un pay-out ratio in aumento al 63%. Questa operazione, la cui regia è di Unipol, punta a creare un nuovo polo bancario di rilievo nel panorama italiano. I conti della Banca Popolare di Sondrio, intanto, mostrano una realtà in ottima salute, pronta ad affrontare le nuove sfide del mercato, insieme a Bper si creerebbe, nel panorama italiano un gruppo bancario più grande.