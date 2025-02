Borse europee in calo: l'impatto dei dati USA e il risiko bancario italiano su Piazza Affari

In questo contesto, le principali piazze europee hanno registrato perdite: Parigi (CAC 40) ha ceduto lo 0,43%, Francoforte (DAX 40) lo 0,52%, Madrid (IBEX 35) lo 0,33%, Amsterdam (AEX) lo 0,11% e Londra (FTSE 100) lo 0,30%. A Milano, l'attenzione si è concentrata sul settore bancario, in particolare sull'offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata da BPER Banca su Banca Popolare di Sondrio. L'operazione, del valore di 4,3 miliardi di euro, potrebbe dare vita al quarto polo bancario italiano. Nonostante ciò, il mercato ha reagito con un calo del 7,57% per BPER e un rialzo del 5,39% per Banca Popolare di Sondrio, evidenziando uno sconto del 5,5% sull'offerta.

"L'offerta risulta già sconto del 5,5% dopo il primo test di Borsa", sottolineando la reazione immediata del mercato all'annuncio dell'Ops. Sul listino milanese, FTSE MIB, si è mantenuto stabile, rimanendo ancorato ai 37.000 punti, i massimi da gennaio 2008. A Piazza Affari, Iveco Group ha registrato un'impennata del 21,5%, avvicinandosi ai massimi storici, grazie a risultati trimestrali superiori alle attese e alla prospettiva di uno spin-off del business Defence. Bene anche Telecom Italia (+6,27%), sostenuta da speculazioni su possibili operazioni di consolidamento nel settore. Tra i titoli in calo, oltre a BPER, si segnalano Finecobank (-4,00%), Nexi (-4,42%) e Ferrari (-2,72%). Oltre ai dati sull'occupazione, negli Stati Uniti è diminuita anche la fiducia dei consumatori, con l'indice dell'Università del Michigan sceso a 67,8 punti a febbraio, rispetto ai 71,1 di gennaio.

Le aspettative sull'inflazione sono aumentate, sia a breve che a lungo termine. In Europa, la produzione industriale tedesca ha registrato un calo del 3,1% a dicembre su base annua, mentre le esportazioni sono cresciute del 3,4% e le importazioni del 4,5%. La stagione delle trimestrali continua, con Amazon che ha pubblicato conti superiori alle attese, ma con previsioni considerate deboli. Le dinamiche economiche e le operazioni straordinarie nel settore bancario continuano a influenzare l'andamento dei mercati finanziari, in attesa di ulteriori sviluppi, anche sul fronte geopolitico, con possibili nuove mosse di Trump su dazi e una potenziale tregua in Ucraina.