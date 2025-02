Balzo dell'utile netto per Banca Sistema nel 2024: +53%

Nonostante l'aumento dei costi operativi, legati all'implementazione del business plan, all'IPO di Krasnaya Polyana (KK) e alle operazioni di M&A, la crescita di questi ultimi ha mostrato un rallentamento tendenziale (+7% su base annua rispetto al +18% dei primi nove mesi del 2024). Il costo del rischio si è attestato a 3 punti base, un valore notevolmente inferiore rispetto ai 17 punti base del 2023. Questo risultato è stato ottenuto nonostante l'incremento dei crediti scaduti, grazie a 8 milioni di euro di *writeback* su una posizione in dissesto e alla diminuzione dell'aggregato "sofferenze + inadempienze probabili". Analizzando le performance commerciali, il factoring ha mostrato un turnover di 5.261 milioni di euro, con una crescita del 3,9% su base annua, al netto di operazioni *one-off* registrate nell'ultimo trimestre del 2023. Per quanto riguarda la cessione del quinto (CQ), i nuovi volumi hanno subito una contrazione del 3% su base annua, con uno stock di impieghi pari a 701 milioni di euro (-12% su base annua).

Il credito su pegno, invece, ha visto gli impieghi crescere a 144 milioni di euro, registrando un +18% su base annua (+5% al netto dell'acquisizione in Portogallo). La qualità degli attivi e i coefficienti patrimoniali al 31 dicembre 2024 evidenziano una situazione in miglioramento. Le sofferenze nette, al netto dei dissesti, rappresentano lo 0,1% del totale dei crediti netti. Il totale dei deteriorati netti, sempre al netto dei dissesti, si attesta al 5,4% del totale dei crediti netti. Il CET1 *ratio phased in* è del 13,3% (12,9% a fine 2023), mentre il TCR *ratio phased in* è del 16,1% (stabile rispetto a fine 2023). Questi dati tengono conto dell'incremento organico dei crediti scaduti, che sono destinati ad aumentare ulteriormente nel primo trimestre del 2025 a seguito dell'adeguamento ai criteri di riclassificazione dei crediti indicati da Banca d'Italia e del completamento dell'acquisizione di KK in Portogallo (con un impatto stimato di circa -80 punti base sul TCR).

I coefficienti patrimoniali includono l'utile di esercizio non distribuito, in linea con le richieste di Banca d'Italia. È importante sottolineare che i crediti scaduti riesposti ammontano a 372 milioni di euro al 30 giugno 2024, 307 milioni di euro al 30 settembre 2024 e 256 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Il TCR riesposto si attesta rispettivamente al 12,3%, 13,4% e 14,3% nelle stesse date. La Banca ha avviato la predisposizione delle controdeduzioni al rapporto ispettivo della Banca d'Italia e recepirà la richiesta di riclassificazione di posizioni creditizie, con il conseguente ricalcolo degli RWA, in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre 2025. La posizione di liquidità di Banca Sistema si conferma solida, con il *funding retail* che rappresenta il 70% del totale. Sia l'LCR che l'NSFR si posizionano nettamente al di sopra dei minimi regolamentari, mostrando una crescita decisa rispetto alla fine del 2023.



La componente *Retail* costituisce il 70% del *funding* totale (69% nei primi nove mesi del 2024 e 78% a fine 2023). Il TLTRO è stato completamente rimborsato, per un ammontare di 262 milioni di euro al 30 settembre 2024.