Amazon: crescono i ricavi, ma il cloud frena l'entusiasmo

AWS ha registrato un incremento del 19%, raggiungendo i 28,8 miliardi di dollari di vendite. Un risultato inferiore alle previsioni, che ha innescato una reazione negativa del titolo in borsa nelle contrattazioni after-market. Il motivo di questa reazione risiede nell'importanza strategica del cloud computing per Amazon e per l'intero settore tecnologico. Il cloud è, infatti, il terreno su cui si gioca la partita dell'AI, un'area in cui Amazon sta investendo ingenti risorse. La società di analisi UBS ha stimato che gli "hyperscaler", ovvero i colossi tecnologici che offrono servizi cloud su vasta scala, raggiungeranno investimenti per 328,5 miliardi di dollari nel 2025. Si tratta di cifre enormi, che evidenziano l'importanza cruciale di questo settore. "La domanda di potenza da data center è costantemente superiore all'offerta", è un'osservazione ricorrente nel settore, il che suggerisce un potenziale di crescita ancora ampio per il cloud computing.

Recentemente, però, l'emergere di DeepSeek, un modello di AI "low cost" sviluppato in Cina, ha sollevato interrogativi sulla sostenibilità di questi investimenti. L'idea che un concorrente possa offrire prestazioni simili a costi inferiori ha fatto sorgere dubbi sulla remunerazione degli investimenti effettuati e futuri nel settore. Gli esperti hanno sollevato obiezioni sui costi dichiarati da DeepSeek, molto inferiori a quelli dei modelli statunitensi. Inoltre, è importante considerare il contesto generale, dove la domanda di potenza di calcolo dei data center supera costantemente l'offerta. Nonostante le rassicurazioni, i timori sulla redditività degli investimenti nel cloud permangono. Il mercato si aspettava una crescita più robusta di AWS, proprio in virtù del suo ruolo chiave nello sviluppo dell'AI. La reazione negativa del mercato azionario riflette questa delusione e le incertezze sul futuro del settore.