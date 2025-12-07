Oltre due milioni di impianti: la crescita del fotovoltaico in Italia che non si ferma



La maggior parte di queste installazioni si concentra su potenze relativamente ridotte, un elemento che testimonia la diffusione capillare del fotovoltaico. È un dato significativo che il mercato si sia sviluppato in modo così diffuso:

- il 62,1% degli impianti ha una potenza inferiore a 6 kW;

- il 32% si colloca nella fascia compresa tra 6 e 20 kW. Queste statistiche indicano che la base della crescita è stata storicamente trainata dal settore residenziale e dalle piccole attività commerciali. Ciononostante, il mercato B2B rivolto alla installazione impianti fotovoltaici Italia mostra un interesse crescente verso la realizzazione di sistemi di grande capacità. Le aziende cercano soluzioni per ottimizzare i costi operativi e ridurre l'impronta carbonica. La progressione storica è sbalorditiva. Basti pensare che nel 2010 l'Italia contava appena 161.000 impianti complessivi. Dieci anni dopo, nel 2020, il totale era salito a 936.000 unità. Il vero balzo in avanti, però, è avvenuto negli ultimi cinque anni. Il numero totale di impianti è quasi raddoppiato.



Questa dinamica rapida sottolinea l’efficacia degli incentivi e la raggiunta maturità tecnologica dei sistemi. Per le imprese che mirano alla sostenibilità operativa e al risparmio sui costi energetici, questa crescita solare B2B rappresenta un'opportunità strategica imperdibile. Investire per aumentare la potenza impianti fotovoltaici commerciali non è più solo una scelta ecologica, ma una necessità economica per mantenere la competitività sui mercati. Le imprese che riconoscono questo trend stanno già pianificando l’espansione delle loro coperture fotovoltaiche, specialmente nei distretti industriali chiave, come quelli del Nord Italia. È il momento di valutare attentamente i benefici derivanti dall’autosufficienza energetica offerta dal sole.