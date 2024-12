Pnrr: procedure semplificate per l'erogazione dei fondi





Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che semplifica le procedure per l'erogazione dei fondi del Pnrr. Una boccata d'ossigeno per imprese ed enti locali che lamentavano ritardi nei pagamenti. L'obiettivo è chiaro: accelerare l'attuazione dei progetti e garantire che l'Italia rispetti le scadenze previste dal Piano. Ma cosa cambia concretamente? Il decreto introduce nuove regole per snellire i processi e ridurre i tempi di attesa. Una svolta importante per sbloccare i progetti e dare impulso alla ripresa economica.

Pagamenti più rapidi e meno burocrazia

La novità principale riguarda la velocità dei pagamenti.

Le amministrazioni centrali dovranno trasferire fino al 90% del costo dell'intervento entro 30 giorni dalla richiesta del soggetto attuatore. Un'iniezione di liquidità che permetterà di avviare e completare i lavori in tempi più rapidi, soprattutto per quei progetti strategici che rischiavano di subire rallentamenti a causa delle lungaggini burocratiche. Pensate alle infrastrutture, alla digitalizzazione, alla transizione ecologica: settori cruciali per la modernizzazione del Paese. Con queste nuove procedure, l'Italia potrà finalmente sfruttare appieno le opportunità offerte dal Pnrr. E non è tutto. Il decreto prevede anche una semplificazione dei controlli, che saranno concentrati nella fase finale, prima dell'erogazione del saldo. Una misura che, pur mantenendo alta l'attenzione sulla corretta gestione delle risorse, eviterà inutili colli di bottiglia.

Monitoraggio costante su ReGiS

Per garantire la trasparenza e il corretto utilizzo dei fondi, il monitoraggio dei progetti sarà costante.

