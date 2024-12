Bitcoin supera i 100.000 dollari: cosa dobbiamo aspettarci?





Bitcoin raggiunge la cifra record di 100.000 dollari, nonostante la mancanza di slancio nei prezzi della maggior parte delle principali attività globali e un contesto di liquidità globale in calo. Un segnale di forza per la criptovaluta.

La corsa del bitcoin verso un nuovo record

Il 6 dicembre, Bitcoin (BTC) ha superato per la prima volta il picco di 100.000 dollari, segnando una pietra miliare a lungo attesa nella storia delle criptovalute. Questo traguardo storico arriva nonostante le prestazioni fiacche di altre importanti attività globali. Nell'ultimo mese, il prezzo del bitcoin è aumentato del 32%, mentre il petrolio è sceso del 6,3%, l'indice S&P 500 è diminuito dell'1% e l'oro è calato dell'1%.

Il rally di bitcoin rispetto ad altre attività globali è un segnale incoraggiante per gli investitori, rafforzando le aspettative degli analisti che la corsa al rialzo attuale durerà fino alla fine del 2025, fase nota come "euforia" nel gergo dei trader di criptovalute. Non male, vero?

Verso l'euforia del 2025: cosa aspettarsi

Secondo la metrica del profitto/perdita netto non realizzato (NUPL) a lungo termine, bitcoin è entrato nella fase di euforia, il che potrebbe estendere il rally fino alla fine del 2025. Quinten François, co-fondatore di WeRate, ha affermato: "Bitcoin sta entrando nella fase di euforia. Ci sono al massimo 12 mesi prima del picco del ciclo". Il NUPL viene utilizzato per misurare se la rete Bitcoin nel suo complesso è in uno stato di profitto o perdita, in base alla differenza tra profitto e perdita non realizzati tra i possessori di BTC.

000 dollari entro gennaio 2025, secondo Raoul Pal, fondatore e CEO di Global Macro Investor. Insomma, le prospettive future per Bitcoin appaiono rosee nonostante le incertezze del mercato globale. Ma bisogna ricordare che un pizzico di prudenza non guasta mai.