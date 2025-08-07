Scenari di mercato: Piazza Affari brilla, BlackRock punta su Mediobanca e il futuro della Federal Reserve



Questo exploit arriva per il secondo giorno consecutivo, a conferma di risultati finanziari superiori alle aspettative. Ottime performance anche per Buzzi, che guadagna il 5,2%, e per Prysmian e Stellantis, in crescita rispettivamente del 4,7% e del 3,5%. Sul fronte opposto, spicca il calo di Leonardo, che ha ceduto oltre il 6%, attestandosi in zona 46 euro per azione. I titoli legati al settore energetico, tra cui Tenaris, A2a, Italgas ed Enel, hanno sofferto, ma le loro perdite sono state comunque molto più contenute rispetto a quelle di Leonardo. Il settore bancario, da mesi al centro di importanti operazioni e reduce da semestrali generalmente positive, ha offerto un'altra seduta brillante. Mediobanca ha segnato un ulteriore incremento dell'1,4%, proprio nel giorno in cui il colosso BlackRock ha annunciato un rafforzamento della propria partecipazione nel capitale. Il fondo USA ha comunicato alla Consob una quota del 5,059%, in aumento rispetto al 3,518% dichiarato sul sito della banca e al 4,23% depositato nell'assemblea di ottobre 2024.



Questa quota è detenuta indirettamente attraverso quindici società controllate e include uno 0,077% potenziale e uno 0,386% in posizioni lunghe. Nondimeno, nell'assemblea di Monte dei Paschi di Siena (MPS) dello scorso aprile, BlackRock aveva votato contro l'aumento di capitale a servizio dell'offerta pubblica di scambio (OPS) su Piazzetta Cuccia. Positive anche Unicredit, che ha chiuso con un guadagno superiore al 2%, Intesa Sanpaolo in crescita dell'1,6%, e MPS, già tra i protagonisti del giorno precedente, che ha messo a segno un altro +1,5%. Guardando oltre i confini italiani, la maggior parte dei principali listini europei ha seguito il trend positivo, se non addirittura superandolo. Francoforte ha registrato un guadagno ben oltre l'1%. Londra, con tutto ciò, ha chiuso in controtendenza, influenzata dalle incertezze sul voto per il taglio dei tassi della sua banca centrale. La borsa di Wall Street, dal canto suo, ha mostrato un andamento contrastato: il Nasdaq Composite ha evidenziato un incremento dello 0,5%, ma il Dow Jones Industrial Average ha viaggiato in territorio negativo.



Il cambio euro/dollaro USA ha mantenuto i livelli della vigilia, registrando una variazione minima dello -0,13%. Leggero rialzo per l'oro, che avanza a 3.388,8 dollari l'oncia, mentre il mercato petrolifero è rimasto stabile, con il petrolio Light Sweet Crude Oil attestato sui valori della vigilia a 64,42 dollari per barile. Lo spread si è ridotto di poco, portandosi a +86 punti base, con un lieve calo di un punto base, e il rendimento del BTP a 10 anni si è attestato al 3,42%. Dagli USA, giunge la notizia che Christopher Waller, governatore della Federal Reserve, è tra i principali candidati alla presidenza dell'istituto, un'opzione valutata dai consiglieri del presidente Donald Trump in vista della sostituzione di Jerome Powell. Secondo quanto riportato, i consiglieri di Trump sono rimasti colpiti dalla politica di Waller, basata più sulle previsioni che sui dati attuali, e dalla sua profonda conoscenza del sistema della Fed, dove ricopre un ruolo dal 2020, nominato proprio da Donald Trump.



Nell'ultimo incontro della Federal Reserve, Waller ha espresso un voto contrario alla stabilità dei tassi. Intanto, negli Stati Uniti, gli stoccaggi settimanali di gas hanno registrato un aumento inferiore alle attese. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 1° agosto 2025 sono aumentati di 7 BCF (billion cubic feet). Questo dato si è rivelato inferiore al consenso, che prevedeva un incremento di 10 BCF.