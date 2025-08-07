OpenAI lancia GPT-5: il salto nell'Intelligenza Artificiale che sfida ogni limite

Ogni settimana, centinaia di milioni di persone in tutto il mondo si affidano a ChatGPT, utilizzandolo per migliorare il lavoro, la creatività e la vita quotidiana. L'influenza di questa tecnologia è ormai capillare. Ora, OpenAI segna un nuovo capitolo con il lancio di GPT-5, un aggiornamento che non è solo un passo avanti rispetto a GPT-4o, ma un balzo significativo nel cammino verso l'Intelligenza Generale Artificiale (AGI). GPT-5 emerge come una svolta radicale in termini di intelligenza rispetto a ogni modello precedente sviluppato da OpenAI. Le sue prestazioni sono all'avanguardia in ambiti cruciali come il coding e la matematica.



Eppure, la sua eccellenza non si ferma qui. Questo modello AI offre un'assistenza alla scrittura senza precedenti, fornendo anche consulenza specialistica in materie complesse come la salute e dimostrando capacità straordinarie nella percezione visiva. Questo sistema innovativo è unificato e intelligente. Esso comprende quando è necessario rispondere con rapidità e quando, invece, è opportuno elaborare più a lungo per fornire risposte di livello avanzato. Tale caratteristica lo rende non solo più efficiente, ma anche incredibilmente più naturale e ponderato. Le risposte generate da GPT-5 sono più chiare, più accurate e presentano una drastica riduzione delle cosiddette allucinazioni, ovvero le informazioni errate o inventate. La creazione di GPT-5 è il frutto di anni di progressi continui nel ragionamento, nella multimodalità e, soprattutto, nella sicurezza. Si tratta di un'innovazione che offre funzionalità all'avanguardia per tutti, mantenendo salde misure di sicurezza e aderendo a rigorosi standard di valutazione.


Questo garantisce un utilizzo responsabile e affidabile del modello AI. Il roll-out di GPT-5 ha avuto inizio. È già disponibile per gli utenti Plus, Pro, Team e Free, permettendo a un'ampia platea di sperimentare subito queste nuove capacità. Per le versioni Enterprise ed Edu, l'accesso sarà presto garantito, ampliando ulteriormente la sua diffusione. Chi è abbonato a Pro potrà godere anche di GPT-5 Pro, una versione avanzata con ragionamento esteso che promette risposte ancora più performanti e dettagliate, un vero e proprio salto di qualità nell'interazione con l'Intelligenza Artificiale.


OpenAI lancia GPT-5: il salto nell'Intelligenza Artificiale che sfida ogni limite
