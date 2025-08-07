OpenAI lancia GPT-5: il salto nell'Intelligenza Artificiale che sfida ogni limite



Eppure, la sua eccellenza non si ferma qui. Questo modello AI offre un'assistenza alla scrittura senza precedenti, fornendo anche consulenza specialistica in materie complesse come la salute e dimostrando capacità straordinarie nella percezione visiva. Questo sistema innovativo è unificato e intelligente. Esso comprende quando è necessario rispondere con rapidità e quando, invece, è opportuno elaborare più a lungo per fornire risposte di livello avanzato. Tale caratteristica lo rende non solo più efficiente, ma anche incredibilmente più naturale e ponderato. Le risposte generate da GPT-5 sono più chiare, più accurate e presentano una drastica riduzione delle cosiddette allucinazioni, ovvero le informazioni errate o inventate. La creazione di GPT-5 è il frutto di anni di progressi continui nel ragionamento, nella multimodalità e, soprattutto, nella sicurezza. Si tratta di un'innovazione che offre funzionalità all'avanguardia per tutti, mantenendo salde misure di sicurezza e aderendo a rigorosi standard di valutazione.



Questo garantisce un utilizzo responsabile e affidabile del modello AI. Il roll-out di GPT-5 ha avuto inizio. È già disponibile per gli utenti Plus, Pro, Team e Free, permettendo a un'ampia platea di sperimentare subito queste nuove capacità. Per le versioni Enterprise ed Edu, l'accesso sarà presto garantito, ampliando ulteriormente la sua diffusione. Chi è abbonato a Pro potrà godere anche di GPT-5 Pro, una versione avanzata con ragionamento esteso che promette risposte ancora più performanti e dettagliate, un vero e proprio salto di qualità nell'interazione con l'Intelligenza Artificiale.