La ripresa del mercato azionario è la sorpresa più grande dell'anno







Dal 18 febbraio 2025, il picco massimo, all'8 aprile 2025, il minimo, l'indice S&P 500 ha perso il 18,6%, registrando uno dei cali più marcati della sua storia. Il Nasdaq Composite, fortemente orientato al settore tecnologico, ha perso il 23,7%. Tutto ciò ha ingenerato il panico.



Poi, improvvisamente, la situazione ha smesso di peggiorare e ha iniziato a migliorare. L'amministrazione statunitense, probabilmente spaventata dal mercato del Tesoro, ha ammorbidito la sua politica commerciale, sospendendo i dazi per 90 giorni e concordando i principi di un accordo commerciale con la Cina. La calma è tornata e gli asset rischiosi si sono rapidamente ripresi. In combinazione con una stagione degli utili forte, i titoli tecnologici statunitensi a mega capitalizzazione hanno registrato un forte rimbalzo.



Dall'8 aprile 2025 alla fine di giugno, l'indice S&P 500 è salito di circa il 25% in 83 giorni, uno dei rialzi più rapidi della storia. Il Nasdaq Composite ha registrato un balzo del 33,6%, con una magnifica rimonta dei cosiddetti "magnifici sette".





La sorpresa non è stata solo l'eccezionale andamento dei mercati in un breve periodo, ma anche il cambiamento delle prospettive future e l'impatto che un presidente degli Stati Uniti può avere sui mercati. Il passaggio da un pessimismo basato sui fondamentali – l'aspettativa che i dazi avrebbero rallentato l'economia statunitense, aumentato l'inflazione, impedito alla Fed di allentare la politica monetaria e causato incertezza che avrebbe influito sulle decisioni dei consumatori e delle imprese – a un ottimismo resiliente è stato sorprendente.



Mai nella mia carriera ho parlato così tanto di un presidente degli Stati Uniti e l'ho visto avere un impatto così significativo sul mercato. Una lezione che si può trarre da quest'anno è che non bisogna affidarsi esclusivamente ai fondamentali e al buon senso, come facevamo un tempo, quando la geopolitica, la politica e i politici hanno un impatto così significativo sui mercati.

Yoram Lustig, Head of Multi-Asset Solutions EMEA & Latam – T.

Rowe Price