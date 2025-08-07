Eurozona: a maggio la produzione di servizi è aumentata dello 0,2% su mese e del 2,1% su anno

Un vento di cambiamento ha soffiato sull'economia europea a maggio 2025. Dopo un mese di aprile che aveva visto una contrazione generalizzata, la produzione di servizi ha mostrato un inatteso segnale di ripresa, offrendo una nuova prospettiva per la stabilità e la crescita nel continente. Le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, indicano un incremento dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,3% nell'UE su base destagionalizzata rispetto al mese precedente. Ad aprile 2025, per un confronto, la produzione di servizi era diminuita dello 0,3% sia nell'area dell'euro che nell'UE.
Questa inversione di tendenza mensile è affiancata da una performance annuale complessivamente robusta.
Nel confronto con maggio 2024, la produzione di servizi ha segnato un incremento del 2,1% nell'area dell'euro e dell'1,7% nell'Unione Europea, a testimonianza di una dinamica positiva su orizzonti temporali più ampi.
Approfondendo i dati settoriali di maggio 2025, si delinea un quadro variegato all'interno dell'area dell'euro. Alcuni settori hanno mostrato resilienza e crescita, mentre altri hanno affrontato delle difficoltà. In particolare:
- Il comparto dell'informazione e comunicazione ha brillato con un aumento dell'1,2%;
- Le attività immobiliari hanno registrato un incremento dello 0,4%;
- Le attività professionali, scientifiche e tecniche sono cresciute dello 0,3%;
- I servizi amministrativi e di supporto hanno segnato un +0,4%.
Al contempo, il settore del trasporto e stoccaggio ha subito un calo dell'1,1%, e i servizi di alloggio e ristorazione hanno registrato una leggera flessione dello 0,3%.
Un andamento simile si è osservato nell'Unione Europea nel suo complesso. Il settore dell'informazione e comunicazione ha mantenuto la sua forza con un +1,2%, e le attività immobiliari hanno mostrato una crescita più marcata, con un +1,4%. Anche le attività professionali, scientifiche e tecniche (+0,1%) e i servizi amministrativi e di supporto (+0,4%) hanno contribuito positivamente. Nondimeno, il trasporto e stoccaggio ha visto una diminuzione più ampia, dell'1,3%, e i servizi di alloggio e ristorazione hanno perso lo 0,2%.
Tra i singoli Stati membri, le performance mensili hanno evidenziato una notevole disparità. La Danimarca ha guidato la crescita con un impressionante +2,8%, seguita dal Lussemburgo (+2,0%) e dalla Polonia (+1,8%).
All'opposto, alcune nazioni hanno affrontato una fase di contrazione: la Slovacchia ha registrato il calo più significativo (-1,8%), seguita dalla Croazia (-1,3%) e dalla Slovenia (-1,0%).
Sul fronte delle principali economie europee, l'Italia e la Germania hanno mostrato una stabilità, con i loro dati rimasti invariati. La Francia, per parte sua, ha segnato un modesto ma positivo +0,6%.
Analizzando la crescita annuale, emergono tendenze di fondo più consolidate. L'area dell'euro ha visto il settore dell'informazione e comunicazione primeggiare con un notevole +5,6%, indicando una forte espansione. Seguono le attività di alloggio e ristorazione con un +2,2% e le attività immobiliari con un +2,1%, settori che hanno beneficiato della riapertura e della normalizzazione. Anche le attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,5%) e i servizi amministrativi e di supporto (+0,7%) hanno contribuito alla dinamica positiva. L'unico settore a mostrare una leggera contrazione su base annua è stato il trasporto e stoccaggio, con un calo dello 0,1%.
Similmente, l'Unione Europea nel suo complesso ha confermato queste direzioni.
Il comparto dell'informazione e comunicazione ha segnato un robusto +5,0%, mentre le attività immobiliari (+2,2%) e i servizi di alloggio e ristorazione (+2,1%) hanno mostrato una crescita sana. Le attività professionali, scientifiche e tecniche sono aumentate dell'1,4%, e i servizi amministrativi e di supporto dello 0,6%. Il trasporto e stoccaggio ha evidenziato una diminuzione più marcata, pari all'1,4%, sottolineando le continue sfide per questo segmento.
Guardando alla performance annuale per singolo paese, la Grecia si è distinta con un'eccezionale crescita del 12,9%, seguita dalla Lituania (+8,9%) e dall'Estonia (+7,6%), evidenziando un dinamismo notevole in queste economie.
Altre nazioni hanno invece visto arretrare la produzione di servizi: la Romania ha registrato il calo più drastico, con un -11,4%, seguita dalla Danimarca (-10,0%) e da Malta (-3,0%).
Le grandi economie hanno presentato un quadro misto.
L'Italia ha registrato un modesto ma positivo incremento dell'1,0%, la Francia ha segnato un più robusto +2,3%, mentre la Germania ha visto una leggera contrazione dello 0,1%.
