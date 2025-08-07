Eurozona: a maggio la produzione di servizi è aumentata dello 0,2% su mese e del 2,1% su anno



Nel confronto con maggio 2024, la produzione di servizi ha segnato un incremento del 2,1% nell'area dell'euro e dell'1,7% nell'Unione Europea, a testimonianza di una dinamica positiva su orizzonti temporali più ampi.

Approfondendo i dati settoriali di maggio 2025, si delinea un quadro variegato all'interno dell'area dell'euro. Alcuni settori hanno mostrato resilienza e crescita, mentre altri hanno affrontato delle difficoltà. In particolare:

- Il comparto dell'informazione e comunicazione ha brillato con un aumento dell'1,2%;

- Le attività immobiliari hanno registrato un incremento dello 0,4%;

- Le attività professionali, scientifiche e tecniche sono cresciute dello 0,3%;

- I servizi amministrativi e di supporto hanno segnato un +0,4%.

Al contempo, il settore del trasporto e stoccaggio ha subito un calo dell'1,1%, e i servizi di alloggio e ristorazione hanno registrato una leggera flessione dello 0,3%.





Un andamento simile si è osservato nell'Unione Europea nel suo complesso. Il settore dell'informazione e comunicazione ha mantenuto la sua forza con un +1,2%, e le attività immobiliari hanno mostrato una crescita più marcata, con un +1,4%. Anche le attività professionali, scientifiche e tecniche (+0,1%) e i servizi amministrativi e di supporto (+0,4%) hanno contribuito positivamente. Nondimeno, il trasporto e stoccaggio ha visto una diminuzione più ampia, dell'1,3%, e i servizi di alloggio e ristorazione hanno perso lo 0,2%.

Tra i singoli Stati membri, le performance mensili hanno evidenziato una notevole disparità. La Danimarca ha guidato la crescita con un impressionante +2,8%, seguita dal Lussemburgo (+2,0%) e dalla Polonia (+1,8%).

All'opposto, alcune nazioni hanno affrontato una fase di contrazione: la Slovacchia ha registrato il calo più significativo (-1,8%), seguita dalla Croazia (-1,3%) e dalla Slovenia (-1,0%).





Sul fronte delle principali economie europee, l'Italia e la Germania hanno mostrato una stabilità, con i loro dati rimasti invariati. La Francia, per parte sua, ha segnato un modesto ma positivo +0,6%.

Analizzando la crescita annuale, emergono tendenze di fondo più consolidate. L'area dell'euro ha visto il settore dell'informazione e comunicazione primeggiare con un notevole +5,6%, indicando una forte espansione. Seguono le attività di alloggio e ristorazione con un +2,2% e le attività immobiliari con un +2,1%, settori che hanno beneficiato della riapertura e della normalizzazione. Anche le attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,5%) e i servizi amministrativi e di supporto (+0,7%) hanno contribuito alla dinamica positiva. L'unico settore a mostrare una leggera contrazione su base annua è stato il trasporto e stoccaggio, con un calo dello 0,1%.

Similmente, l'Unione Europea nel suo complesso ha confermato queste direzioni.



Il comparto dell'informazione e comunicazione ha segnato un robusto +5,0%, mentre le attività immobiliari (+2,2%) e i servizi di alloggio e ristorazione (+2,1%) hanno mostrato una crescita sana. Le attività professionali, scientifiche e tecniche sono aumentate dell'1,4%, e i servizi amministrativi e di supporto dello 0,6%. Il trasporto e stoccaggio ha evidenziato una diminuzione più marcata, pari all'1,4%, sottolineando le continue sfide per questo segmento.

Guardando alla performance annuale per singolo paese, la Grecia si è distinta con un'eccezionale crescita del 12,9%, seguita dalla Lituania (+8,9%) e dall'Estonia (+7,6%), evidenziando un dinamismo notevole in queste economie.

Altre nazioni hanno invece visto arretrare la produzione di servizi: la Romania ha registrato il calo più drastico, con un -11,4%, seguita dalla Danimarca (-10,0%) e da Malta (-3,0%).

Le grandi economie hanno presentato un quadro misto.



L'Italia ha registrato un modesto ma positivo incremento dell'1,0%, la Francia ha segnato un più robusto +2,3%, mentre la Germania ha visto una leggera contrazione dello 0,1%.





