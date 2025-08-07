Dazi USA al via: per ora non sorprende i mercati (in Asia)



Le aliquote applicate mostrano variazioni notevoli: si parte dal 10% per il Regno Unito, salendo al 35% per il Canada e al 39% per la Svizzera. Grandi economie come l'Unione Europea, il Giappone e la Corea del Sud, da tempo tra i maggiori partner commerciali degli Stati Uniti, si trovano ora a dover affrontare un dazio minimo del 15%. Il Vietnam, Taiwan e il Bangladesh vedranno le loro importazioni tassate al 20%.

Un caso spicca particolarmente, quello del Brasile, bersaglio di un dazio imponente del 50%, quadruplicato rispetto al precedente 10%. Questa misura, già in vigore, è legata a ragioni politiche esplicite, in particolare all'indagine sul tentato golpe dell'ex presidente Bolsonaro. Il presidente Lula ha reagito con fermezza, denunciando un approccio "autoritario" e annunciando un ricorso formale all'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).



Anche l'India si è trovata a subire un dazio complessivo del 50%, a causa dei suoi acquisti di petrolio russo. Il governo di Nuova Delhi ha definito questa misura inattesa e ingiusta. La Casa Bianca, nondimeno, ha lasciato un margine per future negoziazioni, annunciando un ulteriore 25% che andrà a sommarsi al 25% già esistente, ma con un periodo di 21 giorni prima dell'entrata in vigore.

L'Europa, che ha siglato un'intesa preliminare con Washington ancora in fase di definizione, mantiene tariffe medie del 15%. Alcune esenzioni importanti, come quelle per i settori aerospaziale, farmaceutico e dei macchinari ad alta tecnologia, sono state confermate. Altre, cruciali per l'export italiano ed europeo, come quelle che riguardano i settori agroalimentare, vitivinicolo e dei liquori, restano ancora in bilico, generando incertezza. A queste misure già operative si aggiungono le intenzioni di introdurre dazi del 100% su chip e semiconduttori stranieri, senza una data precisa di applicazione.



È una notizia che mira a favorire la produzione interna, spingendo le aziende a investire negli Stati Uniti. Apple ha risposto a questa tendenza con un investimento significativo di 100 miliardi di dollari nella produzione nazionale, ottenendo così l'esenzione dalle tariffe per chi riporta parte della filiera negli USA. La strategia tariffaria, secondo chi la promuove, è una chiara "vittoria per l'industria americana", un catalizzatore di nuovi investimenti e un mezzo per spostare la produzione di dispositivi chiave lontano da Cina, India e Vietnam.

Con la stretta tariffaria ormai attiva e nuovi dazi all'orizzonte, il mondo osserva con attenzione le prossime mosse di Washington e le reazioni dei mercati internazionali. I listini asiatici e del Pacifico, dopo aver apparentemente assorbito l'impatto, mostrano segnali di forza. L'indice MSCI Asia Pacific è salito dello 0,5%, mentre il Nikkei di Tokyo ha guadagnato lo 0,7%, sostenuto principalmente dal rally di Sony che ha rivisto al rialzo le previsioni sui profitti, riducendo l'impatto stimato dei dazi a circa 70 miliardi di yen.



L'indice Hang Seng di Hong Kong ha registrato un progresso dello 0,7%, trascinato dall'aumento delle azioni tecnologiche e di Alibaba. I listini di Shanghai e Shenzhen sono rimasti sostanzialmente stabili, suggerendo che gli investitori abbiano già scontato le minacce del presidente, pronto a colpire anche la Cina con nuovi dazi. L'attenzione si sposta ora sul 12 agosto, una data cruciale per comprendere se tra Washington e Pechino si potrà raggiungere un'intesa commerciale duratura.

In Corea del Sud, il Kospi è avanzato dello 0,5% dopo la notizia che i semiconduttori di Samsung e SK Hynix saranno esentati dai dazi del 100%. Questo è il risultato di un accordo commerciale che garantisce loro il trattamento di nazione più favorita. L'unico mercato a mostrare una reazione negativa è stato quello indiano: la borsa di Mumbai ha chiuso in lieve calo, circa lo 0,2%, a seguito dell'aumento al 50% dei dazi statunitensi sui prodotti indiani.



