5 Leader finanziari transatlantici sostengono la creazione della Defence, Security e REsilience Bank (DSRB)



Lo scorso luglio, una task force di alto livello nel Regno Unito, guidata da personalità di spicco come il Cancelliere britannico Rachel Reeves e il Segretario alla Difesa John Healey, ha espresso un chiaro appoggio alla creazione della DSRB. Non solo. Anche il Parlamento Europeo ha votato a favore di una risoluzione che esorta gli Stati membri a istituire la DSRB, con l'obiettivo di finanziare gli acquisti strategici nel settore della difesa. Tutto ciò contribuirà a promuovere la modernizzazione e la resilienza delle catene di approvvigionamento attraverso la NATO, l'Unione Europea (UE) e le nazioni alleate nell'Indo-Pacifico. Un team di esperti internazionali, noto come DSRB Development Group, ha lavorato instancabilmente dietro le quinte. Questo gruppo, composto da ex banchieri multilaterali, avvocati, specialisti in investimenti per la difesa e leader di alto livello nelle politiche di sicurezza, ha elaborato un piano dettagliato e una bozza di statuto per la nuova banca.



La loro visione è chiara: creare un'istituzione multilaterale capace di mettere al servizio della sicurezza e della resilienza globale le competenze più raffinate dei mercati dei capitali. La DSRB può già contare sull'importante supporto di cinque tra le maggiori istituzioni finanziarie transatlantiche. Si tratta di Commerzbank AG, ING Group N.V., JPMorgan Chase, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) e RBC Capital Markets. Il loro coinvolgimento formale non è solo un semplice atto di fiducia, ma segna una tappa storica nello sviluppo di questo ambizioso progetto. Ogni singola banca porta con sé decenni di esperienza nel fornire consulenza ai governi, nel mobilitare il capitale privato e nel progettare architetture finanziarie resilienti. Questa partecipazione garantisce alla Defence, Security and Resilience Bank la credibilità tecnica e la fiducia dei mercati necessarie per operare su vasta scala fin dall'inizio. Rob Murray, l'ex responsabile innovazione della NATO e attuale amministratore delegato del DSRB Development Group, l'organizzazione senza scopo di lucro che sta guidando la nascita della banca, ha sottolineato un punto cruciale.



"Per troppo tempo abbiamo sottovalutato il ruolo del capitale nella difesa", ha affermato. Le banche che oggi si stanno facendo avanti sanno che la deterrenza richiede una solida potenza finanziaria, e questa nuova istituzione è destinata a garantirla. Le istituzioni finanziarie coinvolte forniranno un contributo di altissimo livello su aspetti fondamentali. Tra questi figurano gli strumenti di prestito sovrano, la strutturazione del capitale, il coinvolgimento degli investitori e la consulenza sui rating. Inoltre, offriranno competenze essenziali nella gestione dei rischi e dell'attivo-passivo, facilitando l'accesso ai mercati dei capitali di debito. Tutto ciò assicurerà che la Defence, Security and Resilience Bank possa attrarre e mobilitare il capitale privato in modo rapido e sicuro. Kevin Reed, presidente del DSRB Development Group, ha ampliato la prospettiva su questo cambiamento epocale. "Non si tratta solo di finanziare la difesa, ma di ridefinire la deterrenza per l'era moderna", ha commentato.



Nel ventesimo secolo, la deterrenza significava mobilitazione industriale. Nel ventunesimo, si traduce in mobilitazione finanziaria. Questo passaggio sottolinea un cambio di paradigma: la forza economica e la capacità di attrarre investimenti diventano elementi centrali nella strategia di sicurezza nazionale e internazionale. Nuovi annunci sono attesi nelle prossime settimane. È prevista, infatti, una seconda ondata di partner bancari di rilievo, insieme a società di investimento globali e altri importanti stakeholder governativi. L'inizio di settembre segnerà l'avvio delle consultazioni formali sulla struttura istituzionale e sullo statuto della banca, con i partner coinvolti pronti a riunirsi per le prime discussioni.