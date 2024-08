Transizione 5.0: 6,3 miliardi di incentivi per l'evoluzione green e digitale delle imprese

Il decreto attuativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rende ora accessibili questi fondi alle imprese attraverso una piattaforma online gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Le aziende possono accedere al portale tramite SPID per prenotare gli incentivi e completare la documentazione necessaria.

Il ministro Adolfo Urso ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, definendola 'uno strumento di nuova politica industriale che coniuga innovazione e formazione'. Ha inoltre evidenziato come questo sia 'il primo piano in Europa con incentivi per le due transizioni, green e digitale, insieme con la formazione dei lavoratori'.

Una caratteristica chiave del piano è il suo automatismo: le imprese potranno beneficiare degli incentivi fiscali senza dover affrontare lunghe procedure burocratiche o valutazioni preliminari. Inoltre, il programma è aperto a tutte le attività, indipendentemente dalla dimensione, dal settore o dalla localizzazione geografica.

Le spese ammissibili includono:

Beni strumentali materiali e immateriali già previsti dal piano Transizione 4.0