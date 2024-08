Mercati azionari in correzione, o in attesa della tempesta?

Tecnicamente per le borse, al ribasso, c'è molto spazio, ma certamente non si devono né possiamo escludere correzioni prima eventualmente di andare a cercare i bottom, ovvero i minimi da cui, presumibilmente, il mercato ripartirà. Considerando il Nasdaq per esempio, non si può escludere un test dell'area di 16.750, che significherebbe un ribasso di circa 4 mila punti, pari al 20% di correzione, e movimenti analoghi potremmo vederli sugli altri indici.

Da un punto di vista macroeconomico, il sereno potrebbe tornare non appena la Fed metterà mano ai tassi, tagliando il costo del denaro, ma per il momento a giudicare dalle ultime dichiarazioni di Austan Goolsbee, Presidente della Fed di Chicago, tutto ciò sembra ancora prematuro.

Nel mercato valutario, si è assistito a una giornata di consolidamento, con i principali rapporti di cambio compressi in 40-50 pips di oscillazione, in un'alternanza continua tra risk on e risk off. L'EurUsd si è mosso tra 1.0900 e 1.0940, mentre il Cable è rimasto debole con supporto a 1.2670 che per ora ha tenuto.