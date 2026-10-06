News

06/10/2026

eCommerce B2B in Italia: perché il 2025 segna una svolta inattesa

Le nostre newsletter


eCommerce B2B in Italia: perché il 2025 segna una svolta inattesa


Il mercato digitale delle imprese sta cambiando più in fretta di quanto la maggior parte dei manager immaginasse. “Il futuro del commercio B2B è già qui, basta saperlo leggere” sembra un motto che riecheggia tra i corridoi delle grandi aziende.

Nel 2025 l’Osservatorio B2B Digital Commerce & Experience del Politecnico di Milano ha registrato ordini per 316 miliardi di euro, un balzo del 14% rispetto all’anno precedente.


Questi scambi rappresentano il 20% di tutte le transazioni B2B nei settori di prodotto, una quota che continua a crescere anche nelle regioni del Nord‑est.

Il dato più sorprendente è la diffusione dei portali: il 56% delle grandi imprese ha già una piattaforma online. Di questi, il 73% opera con un modello Commerce Platform, mentre solo il 17% è arrivato al livello Unified Commerce, dove portale, ERP e forza vendita condividono le stesse informazioni in tempo reale.

Passare da un semplice canale digitale a un ecosistema integrato è la nuova sfida del Complex Commerce. Il cliente vuole consultare le proprie condizioni contrattuali, inserire un ordine e vedere immediatamente allineate le informazioni sul proprio account e sul CRM del venditore. In pratica, il digitale non sostituisce il commerciale, lo potenzia.

È qui che Shopware, la piattaforma open source leader in Europa, propone il suo approccio al eCommerce B2B. Il concetto di Complex Commerce nasce per gestire cataloghi articolati, prezzi su misura e reti di vendita multistrato.




L’obiettivo è collegare il negozio online con i sistemi aziendali mantenendo la coerenza dei dati in ogni fase della transazione.

Per le aziende che hanno già avviato la digitalizzazione, il passaggio successivo è integrare il commercio digitale nell’organizzazione commerciale. I dati del Politecnico mostrano che una parte significativa del mercato dispone già di strumenti per gestire gli ordini online, ma solo una minoranza ha raggiunto un modello di Unified Commerce”, commenta Alexey Pronin, General Manager EMEA di Shopware. “Il portale B2B deve poter dialogare con dati, processi e forza vendita, così che cliente e commerciale possano lavorare sulle stesse informazioni. È questa capacità di connessione a definire il prossimo livello di maturità del commercio B2B”.

Nel 2026, sempre secondo l’Osservatorio, il 59% delle grandi aziende italiane ha avviato almeno un progetto di AI nel commercio B2B, rispetto al 14% del 2025. Tuttavia, solo il 4% utilizza l’intelligenza artificiale in modo esteso; il 30% non prevede investimenti a breve termine, citando difficoltà di visione strategica, budget limitati e infrastrutture obsolete.


Per Shopware, integrazione e AI sono due facce della stessa medaglia. L’AI può automatizzare approvazioni, suggerire prezzi o prevedere la domanda, ma solo se alimentata da dati affidabili. La piattaforma deve garantire una governance chiara e competenze interne capaci di tradurre la tecnologia in risultati concreti.

La maturità dei dati resta un punto critico: il 32% delle grandi imprese dispone di strumenti per la gestione delle informazioni di prodotto (PIM) e per i contenuti digitali (DAM), mentre il 25% utilizza soluzioni CDP per una visione unificata dei clienti. Senza una struttura dati solida, l’AI rischia di diventare un bel giocattolo più che un motore di crescita.

Questo è anche il motivo per cui oggi parliamo di AI in modo diverso rispetto a qualche anno fa. L’intelligenza artificiale può automatizzare attività e rendere più efficienti diversi momenti della customer journey, ma la sua efficacia dipende dalla qualità dei dati e dalla capacità della piattaforma di dialogare con l’intero ecosistema tecnologico.


La maturità digitale del B2B si misura quindi sempre più nella capacità di mettere queste componenti in relazione tra loro”, conclude Pronin.

Un’osservazione che, sebbene suoni come un cliché di marketing, nasconde la dura realtà di molte aziende: il prossimo salto verso l’Agentic Commerce, dove l’intelligenza artificiale può cercare, confrontare e ordinare prodotti per conto di clienti e fornitori, è alla portata di chi ha già costruito una base digitale integrata.

Prepararsi a questo scenario significa investire in una struttura dati coerente, in processi ben governati e in una piattaforma capace di fare da collante tra tutti gli attori del ciclo commerciale.

Articolo redatto da James Williams, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

News

Articolo del 06/10/2026


Le nostre newsletter



Aggiungi BusinessCommunity.it su Google News




Le nostre newsletter




Sfoglia il MAGAZINE (gratis)

Late Tech Show

Le raccolte dei nostri articoli

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -



BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2026 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154

Media Kit

X | Linkedin


Politica della Privacy e cookie


Su Google news