

Questi scambi rappresentano il 20% di tutte le transazioni B2B nei settori di prodotto, una quota che continua a crescere anche nelle regioni del Nord‑est.

Il dato più sorprendente è la diffusione dei portali: il 56% delle grandi imprese ha già una piattaforma online. Di questi, il 73% opera con un modello Commerce Platform, mentre solo il 17% è arrivato al livello Unified Commerce, dove portale, ERP e forza vendita condividono le stesse informazioni in tempo reale.

Passare da un semplice canale digitale a un ecosistema integrato è la nuova sfida del Complex Commerce. Il cliente vuole consultare le proprie condizioni contrattuali, inserire un ordine e vedere immediatamente allineate le informazioni sul proprio account e sul CRM del venditore. In pratica, il digitale non sostituisce il commerciale, lo potenzia.

È qui che Shopware, la piattaforma open source leader in Europa, propone il suo approccio al eCommerce B2B. Il concetto di Complex Commerce nasce per gestire cataloghi articolati, prezzi su misura e reti di vendita multistrato.











L’obiettivo è collegare il negozio online con i sistemi aziendali mantenendo la coerenza dei dati in ogni fase della transazione.

“Per le aziende che hanno già avviato la digitalizzazione, il passaggio successivo è integrare il commercio digitale nell’organizzazione commerciale. I dati del Politecnico mostrano che una parte significativa del mercato dispone già di strumenti per gestire gli ordini online, ma solo una minoranza ha raggiunto un modello di Unified Commerce”, commenta Alexey Pronin, General Manager EMEA di Shopware. “Il portale B2B deve poter dialogare con dati, processi e forza vendita, così che cliente e commerciale possano lavorare sulle stesse informazioni. È questa capacità di connessione a definire il prossimo livello di maturità del commercio B2B”.

Nel 2026, sempre secondo l’Osservatorio, il 59% delle grandi aziende italiane ha avviato almeno un progetto di AI nel commercio B2B, rispetto al 14% del 2025. Tuttavia, solo il 4% utilizza l’intelligenza artificiale in modo esteso; il 30% non prevede investimenti a breve termine, citando difficoltà di visione strategica, budget limitati e infrastrutture obsolete.





Per Shopware, integrazione e AI sono due facce della stessa medaglia. L’AI può automatizzare approvazioni, suggerire prezzi o prevedere la domanda, ma solo se alimentata da dati affidabili. La piattaforma deve garantire una governance chiara e competenze interne capaci di tradurre la tecnologia in risultati concreti.

La maturità dei dati resta un punto critico: il 32% delle grandi imprese dispone di strumenti per la gestione delle informazioni di prodotto (PIM) e per i contenuti digitali (DAM), mentre il 25% utilizza soluzioni CDP per una visione unificata dei clienti. Senza una struttura dati solida, l’AI rischia di diventare un bel giocattolo più che un motore di crescita.

“Questo è anche il motivo per cui oggi parliamo di AI in modo diverso rispetto a qualche anno fa. L’intelligenza artificiale può automatizzare attività e rendere più efficienti diversi momenti della customer journey, ma la sua efficacia dipende dalla qualità dei dati e dalla capacità della piattaforma di dialogare con l’intero ecosistema tecnologico.

La maturità digitale del B2B si misura quindi sempre più nella capacità di mettere queste componenti in relazione tra loro ”, conclude Pronin.

Un’osservazione che, sebbene suoni come un cliché di marketing, nasconde la dura realtà di molte aziende: il prossimo salto verso l’Agentic Commerce, dove l’intelligenza artificiale può cercare, confrontare e ordinare prodotti per conto di clienti e fornitori, è alla portata di chi ha già costruito una base digitale integrata.

Prepararsi a questo scenario significa investire in una struttura dati coerente, in processi ben governati e in una piattaforma capace di fare da collante tra tutti gli attori del ciclo commerciale.

Articolo redatto da James Williams, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 06/10/2026



