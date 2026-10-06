Wall Street corre verso il futuro: perché S&P 500 e Nasdaq hanno infranto ogni record



La spinta arriva dritta dal cuore tecnologico del mercato, dove le strategie B2B intelligenza artificiale stanno ridisegnando i pesi dei grandi gruppi industriali. Si tratta del primo traguardo storico per l'indice principale da metà agosto, mentre il settore tech festeggia il secondo record consecutivo.

I numeri parlano chiaro:

- S&P 500 ha chiuso a 7.820,47 punti con un progresso dello 0,60%;

- Nasdaq Composite è salito dello 0,46% raggiungendo quota 27.604,74;

- Dow Jones Industrial Average ha guadagnato lo 0,49% toccando 51.521,28 punti;

- Nasdaq 100 ha segnato un +0,44% arrivando a 31.269,70 punti;

- Nvidia ha sfiorato un incremento del 2% stabilendo un nuovo primato personale. Questa concentrazione di valore è quasi ironica se pensiamo ai tempi passati. Oggi Nvidia, Apple e Microsoft pesano per oltre il 21% dell'intero S&P 500: una densità che supera persino i giganti industriali degli anni ottanta.











Sembra quasi che il mercato abbia deciso di scommettere tutto su pochi cavalli di razza, lasciando le briciole al resto della scuderia. Eppure, questa polarizzazione estrema non sembra spaventare chi gestisce capitali, anzi, alimenta una fiducia che appare incrollabile nonostante le oscillazioni dei tassi di interesse.

Un caso emblematico di come l'energia sia diventata il nuovo combustibile per l'AI è rappresentato da Constellation Energy. Il titolo è letteralmente volato con un balzo del 12,3% dopo aver siglato un accordo ventennale con Google per la fornitura di elettricità. La sete di energia dei data center sta trasformando le vecchie utility in partner indispensabili per la Silicon Valley. Nondimeno, anche l'analisi S&P 500 relativa al comparto software mostra segnali di estrema vitalità: il settore ha raggiunto i massimi dal 2025, confermando che il software non sta solo mangiando il mondo, ma lo sta digerendo molto velocemente.

Spostando lo sguardo ai dati macroeconomici, la situazione negli USA presenta alcune crepe che, paradossalmente, piacciono agli investitori.



I dati sull'occupazione di settembre hanno mostrato la creazione di appena 29.000 posti di lavoro, una cifra ben lontana dai 90.000 attesi. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,2%. In un mondo normale questo porterebbe preoccupazione: a Wall Street, invece, è un segnale che la Federal Reserve potrebbe allentare la presa sui tassi. Il rendimento del Treasury decennale, che aveva flirtato con il 5,34%, ha iniziato a ripiegare, offrendo ossigeno alle quotazioni azionarie.

Anche il fronte energetico ha dato una mano: il prezzo del petrolio Brent è sceso, eliminando un ostacolo che pesava sui costi aziendali. In questo clima di attesa per la stagione delle trimestrali, le aspettative sono altissime. Gli esperti prevedono una crescita degli utili aggregati vicina al 30% su base annua. Il settore dell'energia potrebbe addirittura vedere un incremento dei profitti superiore al 114%, mentre il comparto tecnologico viaggia verso un solido +66,5%. Con quattro sedute consecutive in territorio positivo, il mercato sembra ignorare i segnali di stanchezza, preferendo ballare finché la musica dell'AI continua a suonare a tutto volume.





Articolo redatto da Marisa Baresi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

Economia

Articolo del 06/10/2026



