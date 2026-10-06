Sentiment economico italiano: perché le previsioni di inflazione spaventano gli analisti





Nel quadro attuale, il sentiment economico italiano appare ancora stabile: il 70,8 % dei rispondenti lo giudica così, mentre il 20,8 % lo definisce negativo e l’8,3 % positivo. Il saldo tra valutazioni positive e negative resta a -12,5 punti, segnale di una situazione debole ma non ancora in rottura.

La svolta più evidente si registra nelle previsioni a medio termine. Il CFA Society Italy‑Radiocor Sentiment Index scende a -47,8 punti, il valore più basso degli ultimi mesi, con un decremento di oltre 25 punti rispetto al rilevamento precedente. Oltre la metà degli intervistenti (52,2 %) prevede un deterioramento dell’economia italiana nei prossimi sei mesi, contro un esiguo 4,3 % che intravede miglioramenti.

L’onda negativa si estende al resto dell’Eurozona, con un saldo di -41,7 punti, e agli Stati Uniti, dove l’indice si attesta a -34,8 punti. L’analisi suggerisce che le preoccupazioni non siano limitate all’Italia, ma coinvolgano l’intero contesto internazionale.

Un punto cruciale è il ritorno delle pressioni inflazionistiche attese.











Dopo l’impennata dei prezzi dell’energia in Europa, le aspettative di inflazione 2026 sono aumentate drasticamente: il saldo tra chi prevede un rialzo e chi prevede un calo dei prezzi sale a 39,1 punti in Italia e nell’Eurozona, più che raddoppiando rispetto al mese scorso. Negli USA, il saldo tocca i 52,2 punti, confermando che l’inflazione resta al centro del dibattito.

Questa revisione inflazionistica influisce direttamente sulle aspettative sui tassi di interesse. Per i tassi a breve termine, gli intervistati prevedono aumenti generalizzati: il saldo è di 79,2 punti in Italia, 83,3 punti nell’Eurozona e 87,5 punti negli USA. Anche i rendimenti a lungo termine mostrano una leggera propensione al rialzo, con saldi rispettivamente di 29,2, 25 e 37,5 punti.

Il clima più prudente si traduce anche nei mercati azionari. Tutti gli indici principali registrano saldi negativi: il FTSE MIB a -13,6 punti, il FTSE STAR a -28,6, l’Euro Stoxx 50 a -18,2 e l’S&P 500 a -31,8, segnalando una crescente cautela verso gli asset più sensibili al rallentamento della crescita.





Nell’analisi settoriale, alcuni comparti emergono più favorevoli. Il settore petrolifero registra il saldo più alto (50 punti), seguito dal bancario (36,8) e dalle utilities (31,6). Al contrario, i comparti più ciclici, come quello automobilistico (-73,7), le costruzioni (-68,4) e la meccanica (-50), subiscono forti penalizzazioni.

Sul fronte valutario, le previsioni indicano un leggero indebolimento del dollaro rispetto all’euro (saldo -17,4 punti), mentre lo yen giapponese si rafforza (saldo 36,4 punti).

Per le materie prime, l’atteggiamento verso il petrolio è più prudente: il 36,4 % degli analisti prevede una diminuzione dei prezzi nei prossimi sei mesi, contro il 22,7 % che intravede un rialzo, portando il saldo a -13,6 punti. L’ironia della situazione è che, nonostante le tensioni energetiche, il mercato sembra già scontare un calo della domanda globale.

In sintesi, il panorama economico si fa più cupo: le previsioni di inflazione 2026 e le aspettative di tassi più alti guidano una cautela diffusa, con ripercussioni su azioni, settori e valute.





Articolo redatto da Francesca Curtone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 06/10/2026



