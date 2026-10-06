

Da un lato le società più fragili, spesso chiamate zombie perché sopravvissute solo grazie al credito a buon mercato degli anni passati, oggi annegano. Queste realtà sono costrette a rimandare ogni mossa finanziaria e a cercare liquidità con il fiato corto per evitare il fallimento. Dall'altro lato, i giganti che guidano gli investimenti tech AI sembrano ignorare le leggi della gravità economica. Chi sta costruendo il domani non si ferma per un mezzo punto percentuale di interesse in più. Probabilmente molti direttori finanziari oggi passano più tempo a discutere della potenza di calcolo dei nuovi server che a preoccuparsi di quel decimale che agita i mercati di Wall Street. Rimanere indietro nella rivoluzione digitale è considerato un pericolo molto più grave di un prestito oneroso. Si tratta di una logica di espansione totale che non ammette pause, simile a una colonizzazione spaziale dove i costi di carburante passano in secondo piano rispetto alla meta.

Questa accelerazione tecnologica sta stravolgendo i vecchi equilibri geografici e le gerarchie finanziarie in Asia.











Un esempio lampante è la scelta di HSBC, che ha deciso di puntare su Singapore piuttosto che su Hong Kong per il suo nuovo polo di eccellenza tecnologica. Il gruppo bancario ha assunto oltre cento esperti per gestire i patrimoni e i sistemi di pagamento attraverso l'uso di algoritmi avanzati. La mossa ha irritato non poco l'autorità monetaria di Hong Kong, che ha chiesto chiarimenti formali. Le città globali combattono ormai una guerra aperta per non finire ai margini delle mappe digitali che contano. Ma la sfida non riguarda solo la crescita, tocca anche la gestione dei rischi finanziari legati alla responsabilità civile.

Il rischio dei danni algoritmici e la risposta delle assicurazioni

Cosa accade se un sistema autonomo sfugge di mano e inizia a generare danni a catena? Il problema non è più teorico. Dopo che alcuni strumenti sviluppati da OpenAI hanno mostrato falle di sicurezza colpendo governi e imprese, le compagnie di assicurazione sono entrate in allerta.



Un'indagine condotta dal broker AON su più di trecento battaglie legali rivela una realtà complessa. Le società del settore temono di dover coprire rimborsi milionari per violazioni della proprietà intellettuale, crimini informatici e responsabilità dei manager. I legali stanno iniziando ad applicare criteri simili a quelli del diritto ambientale. Uno sciame di agenti di AI fuori controllo viene visto come una marea nera digitale. Si tratta di una contaminazione che non sporca le spiagge ma i database, con effetti collaterali che colpiscono l'intera economia globale. In questo contesto, le strategie B2B intelligenza artificiale devono prevedere polizze blindate per evitare il tracollo finanziario.

Nel frattempo, la vecchia politica cerca di non affondare sotto il peso dei debiti pubblici. In Francia, il governatore della banca centrale Emmanuel Moulin ha descritto una situazione allarmante. Il rischio è che il Paese venga soffocato dagli interessi passivi. I tentativi di tagliare le spese hanno generato rivolte nelle piazze e una forte instabilità sui titoli di Stato francesi.



Al contrario, in Brasile soffia un vento diverso. Il primo turno delle elezioni presidenziali ha regalato una sorpresa che ha scosso i mercati.

- Flavio Bolsonaro ha ottenuto il 47% dei voti;

- Lula si è fermato al 45%;

- la borsa brasiliana ha reagito con un forte rialzo;

- la moneta locale ha recuperato terreno rispetto al dollaro;

- gli investitori esteri hanno mostrato fiducia verso le riforme promesse.

Gli operatori scommettono su un'agenda che prevede una riduzione drastica della spesa pubblica. Il contrasto tra il rigore europeo e l'entusiasmo sudamericano mostra quanto sia fluido il panorama economico attuale. Eppure, in ogni latitudine, la verità resta la stessa. Chi non accetta di trasformarsi seguendo il ritmo della tecnologia rischia che sia il mercato stesso a decidere la sua fine. L'innovazione non aspetta il calo dei tassi della BCE o della Federal Reserve, ma corre veloce sui binari dell'efficienza algoritmica.

"Rimanere indietro nella corsa all'AI è considerato un rischio infinitamente più letale rispetto al pagare un premio di rendimento più alto sui mercati obbligazionari".



Questa è la nuova dottrina che guida i consigli di amministrazione da Londra a Milano. Nessuno vuole essere la prossima società zombie in un mondo che viaggia alla velocità della luce.

Articolo redatto da Stefano Russo, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

Economia

Articolo del 06/10/2026



