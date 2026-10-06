

Se escludessimo il crollo della gioielleria verso la Turchia, che somiglia più a un ritorno alla normalità dopo i volumi folli dell'anno scorso che a una vera crisi, il segno diventerebbe addirittura positivo. Forse i territori italiani sono troppo impegnati a produrre valvole e tessuti pregiati per accorgersi che, fuori dai confini, il mondo sembra voler tirare il freno a mano ogni due per tre.

Il Monitor di Intesa Sanpaolo rileva una flessione media delle vendite estere dello 0,9%, un deciso passo avanti rispetto al calo del 2,4% visto nei primi tre mesi dell'anno. Sono ben 73 i distretti che marciano in territorio positivo. Il miglioramento coinvolge quasi ogni comparto della competitività manifattura italiana, fatta eccezione per i beni di consumo della moda che faticano a ritrovare il passo. Se nel primo trimestre correvano solo i mezzi di trasporto, la metallurgia e l'alimentare, adesso tornano a sorridere anche i produttori di materiali da costruzione e intermedi. La meccanica resiste bene, contenendo le perdite sotto l'uno per cento.

La bilancia commerciale italiana resta il vero polmone del sistema economico:

- l'oreficeria di Valenza;

- i metalli di Brescia;

- la meccatronica di Bari;

- il settore dei mezzi di trasporto;

- il comparto alimentare e delle bevande.











Questi settori guidano la classifica delle performance migliori. Solo i primi tre nomi della lista hanno generato oltre 700 milioni di euro di vendite aggiuntive nel primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2025. L'avanzo commerciale complessivo tocca i 24 miliardi nel trimestre e raggiunge i 47 miliardi nei primi sei mesi, restando a un soffio dai record storici mai registrati dal nostro paese.

Dalle difficoltà di Arezzo alle nuove rotte del Medio Oriente

A pesare sui conti complessivi è soprattutto l'oro di Arezzo. Il distretto ha perso 1,3 miliardi di euro, vedendo le proprie esportazioni quasi dimezzate. Il motivo non è un improvviso disinteresse per i gioielli toscani, ma il cambiamento delle normative in Turchia. Il governo di Ankara ha introdotto dazi e limiti per l'acquisto di metallo giallo dai paesi extra UE, bloccando di fatto quel flusso straordinario di semilavorati che aveva gonfiato le statistiche negli anni precedenti. Escludendo i lingotti, che muovono le cifre nazionali ma non quelle distrettuali, è la gioielleria pura a soffrire questo nuovo assetto burocratico.





I mercati export B2B stanno cambiando pelle rapidamente. Mentre la Turchia, gli USA, la Cina e gli Emirati Arabi Uniti rallentano, i prodotti italiani trovano nuova linfa in Svizzera, Francia, Hong Kong e Arabia Saudita. Anche la Grecia e l'Egitto mostrano segnali di vivacità inaspettata. La crisi nell'area di Hormuz ha sottratto circa mezzo miliardo di euro nel semestre, con cali che superano il 20% per alcuni comparti specifici:

- l'oro di Arezzo e Vicenza;

- il marmo di Carrara;

- la meccanica strumentale di Bergamo. Eppure, dopo il crollo verticale del primo trimestre, la situazione sembra stabilizzarsi: tra aprile e giugno le perdite verso le zone di conflitto si sono ridotte al 4,4%.

Giovanni Foresti, responsabile della Regional Research dell’Ufficio Studi di Intesa Sanpaolo, ha commentato così lo stato di salute delle imprese: “I nostri distretti, anche in una fase complessa come quella attuale, mostrano una sostanziale tenuta, evidenziando in particolare una notevole capacità di cercare opportunità in più mercati, a fronte delle difficoltà incontrate in specifiche aree, come il Medio Oriente.

Il saldo commerciale resta vicino ai massimi, offrendo un contributo importante alla nostra economia. Le prospettive? Il quadro resta complesso ed è prevedibile che i picchi di inflazione in Europa possano agire da freno alla domanda continentale” .

La resilienza italiana passa quindi per una diversificazione intelligente. Le imprese non si limitano a subire i cambiamenti geopolitici, ma si spostano dove la domanda è ancora forte, sfruttando anche i canali dell'eCommerce per raggiungere mercati meno tradizionali. Sebbene l'inflazione in Europa possa ancora mordere i consumi nel breve periodo, la capacità di adattamento della piccola e media impresa italiana resta un caso di studio unico. Non è solo questione di saper fare, è la testardaggine di non voler mollare quando il mare si fa grosso.

Articolo redatto da Daria Passoni, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



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Articolo del 06/10/2026



