Se escludessimo il crollo della gioielleria verso la Turchia, che somiglia più a un ritorno alla normalità dopo i volumi folli dell'anno scorso che a una vera crisi, il segno diventerebbe addirittura positivo. Forse i territori italiani sono troppo impegnati a produrre valvole e tessuti pregiati per accorgersi che, fuori dai confini, il mondo sembra voler tirare il freno a mano ogni due per tre.
Il Monitor di Intesa Sanpaolo rileva una flessione media delle vendite estere dello 0,9%, un deciso passo avanti rispetto al calo del 2,4% visto nei primi tre mesi dell'anno. Sono ben 73 i distretti che marciano in territorio positivo. Il miglioramento coinvolge quasi ogni comparto della competitività manifattura italiana, fatta eccezione per i beni di consumo della moda che faticano a ritrovare il passo. Se nel primo trimestre correvano solo i mezzi di trasporto, la metallurgia e l'alimentare, adesso tornano a sorridere anche i produttori di materiali da costruzione e intermedi. La meccanica resiste bene, contenendo le perdite sotto l'uno per cento.
La bilancia commerciale italiana resta il vero polmone del sistema economico:
- l'oreficeria di Valenza;
- i metalli di Brescia;
- la meccatronica di Bari;
- il settore dei mezzi di trasporto;
- il comparto alimentare e delle bevande.
Questi settori guidano la classifica delle performance migliori. Solo i primi tre nomi della lista hanno generato oltre 700 milioni di euro di vendite aggiuntive nel primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2025. L'avanzo commerciale complessivo tocca i 24 miliardi nel trimestre e raggiunge i 47 miliardi nei primi sei mesi, restando a un soffio dai record storici mai registrati dal nostro paese.
Dalle difficoltà di Arezzo alle nuove rotte del Medio Oriente
A pesare sui conti complessivi è soprattutto l'oro di Arezzo. Il distretto ha perso 1,3 miliardi di euro, vedendo le proprie esportazioni quasi dimezzate. Il motivo non è un improvviso disinteresse per i gioielli toscani, ma il cambiamento delle normative in Turchia. Il governo di Ankara ha introdotto dazi e limiti per l'acquisto di metallo giallo dai paesi extra UE, bloccando di fatto quel flusso straordinario di semilavorati che aveva gonfiato le statistiche negli anni precedenti. Escludendo i lingotti, che muovono le cifre nazionali ma non quelle distrettuali, è la gioielleria pura a soffrire questo nuovo assetto burocratico.
I mercati export B2B stanno cambiando pelle rapidamente. Mentre la Turchia, gli USA, la Cina e gli Emirati Arabi Uniti rallentano, i prodotti italiani trovano nuova linfa in Svizzera, Francia, Hong Kong e Arabia Saudita. Anche la Grecia e l'Egitto mostrano segnali di vivacità inaspettata. La crisi nell'area di Hormuz ha sottratto circa mezzo miliardo di euro nel semestre, con cali che superano il 20% per alcuni comparti specifici:
- l'oro di Arezzo e Vicenza;
- il marmo di Carrara;
- la meccanica strumentale di Bergamo. Eppure, dopo il crollo verticale del primo trimestre, la situazione sembra stabilizzarsi: tra aprile e giugno le perdite verso le zone di conflitto si sono ridotte al 4,4%.
Giovanni Foresti, responsabile della Regional Research dell’Ufficio Studi di Intesa Sanpaolo, ha commentato così lo stato di salute delle imprese: “I nostri distretti, anche in una fase complessa come quella attuale, mostrano una sostanziale tenuta, evidenziando in particolare una notevole capacità di cercare opportunità in più mercati, a fronte delle difficoltà incontrate in specifiche aree, come il Medio Oriente.
.
Il saldo commerciale resta vicino ai massimi, offrendo un contributo importante alla nostra economia. Le prospettive? Il quadro resta complesso ed è prevedibile che i picchi di inflazione in Europa possano agire da freno alla domanda continentale”
La resilienza italiana passa quindi per una diversificazione intelligente. Le imprese non si limitano a subire i cambiamenti geopolitici, ma si spostano dove la domanda è ancora forte, sfruttando anche i canali dell'eCommerce per raggiungere mercati meno tradizionali. Sebbene l'inflazione in Europa possa ancora mordere i consumi nel breve periodo, la capacità di adattamento della piccola e media impresa italiana resta un caso di studio unico. Non è solo questione di saper fare, è la testardaggine di non voler mollare quando il mare si fa grosso.
Articolo redatto da Daria Passoni, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.
Business
Articolo del 06/10/2026
Le nostre newsletter