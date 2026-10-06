Perché gli investimenti AI in Europa rimangono un terzo di quelli USA e Cina: la verità nascosta



Negli Stati Uniti, la spesa in conto capitale legata all'AI dovrebbe superare il 2 % del PIL, mentre nell’Unione Europea la percentuale rimane una piccola frazione di quel valore. Questa discrepanza si traduce in una differenza tangibile per la spesa AI per le imprese europee, che fatica a tenere il passo con i concorrenti transatlantici. Per quanto riguarda le infrastrutture AI in Europa, le stime collocano gli USA a circa tre quarti del totale mondiale. La Cina occupa il secondo posto, ma con un margine significativo, lasciando l’Europa in una posizione di ritardo rispetto a entrambi i giganti. Due ostacoli principali frenano lo sviluppo: i costi energetici più alti rispetto agli USA e una rete elettrica datata, incapace di sostenere data center ad alto consumo. Questi fattori rendono meno attraenti gli investimenti in strutture energeticamente intensive, una realtà che pochi vogliono ammettere. Nonostante il gap, l’Europa resta esposta alla spesa AI e parteciperà ai guadagni e alle perdite del boom di capitale fisso, anche se le infrastrutture saranno costruite altrove.











Il continente mantiene inoltre un ruolo cruciale nella catena dei semiconduttori; le aziende dell’UE sono profondamente integrate nella produzione di chip che alimentano i modelli di AI. ASML è il caso più emblematico, con rendimenti azionari fortemente correlati al settore tecnologico statunitense. Anche se la spesa in conto capitale di ASML è una piccola parte di quella dei colossi americani, la sua capacità di fornire apparecchiature litografiche rimane quasi monopolistica. Fino a poco tempo fa, le politiche europee si sono concentrate sulla regolamentazione e sulla sicurezza. Recentemente, l’attenzione si è spostata verso la promozione dell’adozione dell’AI, come evidenziato dal Rapporto Draghi e dalle successive iniziative della Commissione europea. I progressi nelle riforme interne sono lenti e le somme raccolte restano contenute. “L'attenzione è invece rivolta al rafforzamento delle condizioni che consentono alle imprese europee di adottare l'intelligenza artificiale più rapidamente, attraverso investimenti nell'accesso alle risorse informatiche, nelle infrastrutture digitali, nelle competenze, nella disponibilità di energia, nella collaborazione nella ricerca e nello sviluppo dei mercati dei capitali.

La strategia di fondo non è quindi quella di competere con gli Stati Uniti e la Cina in termini di livelli di spesa in conto capitale, ma di accelerare l'adozione dell’IA ”, conclude Beckett.

La strategia non punta a superare gli USA e la Cina in termini di spesa, ma a velocizzare l’adozione dell’AI, una mossa che, con un pizzico di ironia, sembra quasi chiedere ai data center di fare ginnastica senza energia extra.

Articolo redatto da Angela Paganini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 06/10/2026



