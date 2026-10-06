Le elezioni in Spagna e il debito della Francia mettono alla prova i mercati finanziari europei



Madrid rischia di scivolare in una fase di instabilità che andrebbe a sommarsi alle tensioni già presenti a Parigi. L'incertezza colpisce contemporaneamente due delle quattro economie principali della Eurozona. Gli investitori guardano con preoccupazione a questa nuova fonte di instabilità, mentre il bilancio pubblico francese continua a pesare sulle prospettive di crescita.

La pressione sui titoli di stato d'oltralpe si fa sentire chiaramente. Il divario tra i rendimenti dei decennali della Francia e il Bund tedesco si è attestato a 137 punti base, registrando un balzo rispetto agli 85 punti di un mese fa. Non è una variazione da poco. La moneta unica mostra segnali di volatilità, scendendo prima a 1,1161 dollari per poi tentare un recupero sopra la soglia di 1,12. Resta da capire se questa tenuta sarà duratura o se si tratti di un semplice rimbalzo tecnico. Alcuni operatori sperano che questo disordine costringa la BCE a una politica monetaria meno aggressiva. Eppure, con un tasso di inflazione al 3,8% e i costi energetici che mordono il tessuto industriale, lo spazio di manovra per Christine Lagarde appare estremamente ridotto.











Il mercato assegna oggi una probabilità dell'83% a un nuovo rialzo dei tassi entro la fine dell'anno.

Il contesto globale non aiuta i mercati finanziari europei, dato che dagli USA arrivano segnali di tensione sui rendimenti. I Treasury hanno raggiunto livelli che non si vedevano da oltre vent'anni, toccando quota 5,3493%. La barriera psicologica del 5% è stata superata senza troppi drammi, ma ora la vera soglia di allerta si è spostata sensibilmente più in alto. Nonostante questa tempesta sul fronte obbligazionario, l'azionario sembra vivere in una dimensione parallela. Le borse restano resistenti:

- Nasdaq continua a macinare record su record;

- Nvidia corre verso una valutazione vicina ai 7.000 miliardi di dollari;

- i listini in Asia mantengono una tendenza positiva;

- i contratti future in Europa segnalano una partenza in rialzo dello 0,4%.

Le grandi multinazionali della tecnologia guidano la danza. Samsung si appresta a presentare risultati trimestrali straordinari, con la previsione di superare i 100.000 miliardi di won di utile operativo.



Cifre che farebbero girare la testa a chiunque, tranne forse a chi deve gestire il debito pubblico di un grande stato europeo. Sul fronte delle materie prime, il petrolio Brent fluttua intorno ai 100 dollari al barile. La situazione nello stretto di Hormuz è tesa, con le petroliere che navigano nell'oscurità per evitare rischi, cercando profitti che superano il milione di dollari al giorno.

L'attenzione oggi si sposta su alcuni dati macroeconomici rilevanti per il comparto B2B e per la stabilità della UE:

- i dati sulle vendite al dettaglio nell'area euro;

- l'indice PMI relativo al settore delle costruzioni;

- le dichiarazioni ufficiali dei membri della FED;

- l'andamento dei contratti energetici a breve termine;

- la reazione dei titoli bancari in Spagna dopo l'annuncio del voto.

Certo, scommettere sulla stabilità politica di Madrid oggi sembra un esercizio di ottimismo quasi eroico, ma la finanza non è un terreno per i deboli di cuore.



Le decisioni della BCE saranno determinate dalla capacità degli stati di tenere sotto controllo i propri conti. In questo scenario, la Francia resta l'osservata speciale, ma l'aggiunta della variabile spagnola complica un'equazione già densa di incognite. Gli occhi sono puntati anche sugli interventi dei funzionari della banca centrale americana, che potrebbero dare la direzione definitiva ai tassi globali per il resto del trimestre.

Articolo redatto da Angela Paganini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

Economia

Articolo del 06/10/2026



