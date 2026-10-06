La minaccia invisibile dei pagamenti istantanei e la nuova difesa delle aziende contro la AI



Un tempo c’erano ore o giorni per accorgersi di un errore. Oggi il denaro si sposta in pochi secondi e non torna indietro. Le organizzazioni si trovano a combattere contro una tecnologia che non dorme mai. I criminali utilizzano la AI generativa per produrre documenti quasi perfetti. "I dipartimenti finanziari si trovano oggi a dover affrontare due minacce simultanee: L'evoluzione tattica dei frodatori: i criminali utilizzano l'IA generativa per creare fatture false estremamente convincenti, documenti d'identità contraffatti ed email di impersonamento su una scala che i controlli manuali non riescono più a gestire. Secondo il report globale ACFE/SAS, solo il 7% delle organizzazioni si dichiara adeguatamente preparato a intercettare o prevenire le frodi basate sui sistemi di intelligenza artificiale. L'azzeramento del fattore tempo: l'adozione di massa dei bonifici istantanei ha eliminato la rete di sicurezza temporale su cui i team finanziari facevano affidamento. Se un tempo un controllo basato sulla richiamata telefonica telefonica poteva essere effettuato nei due o tre giorni di elaborazione del pagamento, un trasferimento SEPA Instant si stabilizza in pochissimi secondi.







I dati italiani della Banca d'Italia confermano che, sebbene le difese tecnologiche stiano riducendo le frodi complessive sui bonifici istantanei, le somme sottratte tramite bonifici tradizionali e istantanei restano la voce di danno economico maggiore, guidata proprio dalla manipolazione del pagatore (social engineering, spoofing e phishing)." Il rischio non è solo teorico. Spesso ci si sente al sicuro dietro un foglio Excel ben compilato, quasi come se la rigidità di una tabella potesse spaventare un algoritmo malevolo, ma la realtà è ben diversa.

Il fallimento dei database isolati e la forza della sicurezza pagamenti B2B condivisa

Guardare solo i propri dati è come guidare un camion fissando lo specchietto retrovisore. Il database di una singola impresa mostra solo ciò che è già accaduto tra quelle mura. Le reti di criminali sono invece dinamiche e colpiscono decine di bersagli nello stesso momento usando gli stessi IBAN contraffatti. Se ogni realtà analizza solo la propria storia, rimarrà sempre un passo indietro rispetto all'attacco.



In Australia le perdite per le frodi sui pagamenti autorizzati sono esplose del 67% in un solo anno. Si parla di 153 milioni di dollari australiani svaniti nel nulla. In Europa il costo di una frode è devastante: ogni euro rubato ne costa quasi quattro tra spese legali e danni all'immagine. La prevenzione frodi aziendali richiede un cambio di paradigma radicale. Serve un sistema che metta a fattor comune le esperienze negative per trasformarle in scudi preventivi. Ecco i punti di pressione che le imprese devono considerare:

- la necessità di dati verificati in tempo reale per rispondere alla rapidità dei sistemi SEPA;

- la condivisione anonima delle anomalie tra diverse aziende appartenenti a una stessa rete;

- il superamento dei controlli statici che risultano obsoleti dopo poche ore;

- la protezione contro il social engineering che manipola direttamente il fattore umano;

- l'adozione di standard elevati per proteggere l'eCommerce e le transazioni interbancarie.

Il modello collaborativo permette a un'azienda di imparare dall'errore di un'altra.



Se l'impresa A segnala un beneficiario sospetto, l'allarme scatta immediatamente per l'impresa B. Non serve scambiarsi segreti industriali. Basta condividere il segnale di pericolo. Questa difesa a rete è l'unica risposta possibile contro la velocità della AI applicata al crimine finanziario. La normativa sta già spingendo in questa direzione con l'obbligo del servizio di Verification of Payee (VoP). Non è più una scelta dei singoli manager, ma un requisito di sopravvivenza nel mercato globale. Chi si ostina a usare metodi manuali si espone a pericoli che nessun dipartimento tesoreria può gestire da solo. La tecnologia corre veloce, ma la cooperazione intelligente può correre più forte.

Articolo redatto da Davide Rossi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 06/10/2026



