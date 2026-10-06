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06/10/2026

Il B2B digital commerce in Italia supera i 300 miliardi: cosa cambierà per le imprese

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Il B2B digital commerce in Italia supera i 300 miliardi: cosa cambierà per le imprese

B2B digital commerce ha raggiunto un traguardo storico: secondo l’Osservatorio B2B Digital Commerce & Experience del Politecnico di Milano, nel 2025 le transazioni digitali in Italia varranno 316 miliardi di euro, con un incremento del 14 % rispetto all’anno precedente e rappresenteranno il 20 % del totale degli scambi di prodotto.


Il balzo in avanti è frutto di tre leve: l’Edi, i portali B2B e i marketplace, che hanno trasformato il modo in cui le aziende scambiano documenti e ordinano merci.

Questa spinta tecnologica ha innescato una rivalutazione della customer experience B2B: non si tratta più solo di canale di vendita, ma di un’intera architettura di dati, punti di contatto e personalizzazione.

Nel panorama delle grandi imprese italiane la maturità è ancora disomogenea. Il 38 % si colloca nei cluster più avanzati del percorso cliente‑centrico, mentre il 33 % è ancora nelle fasi iniziali. Solo il 29 % ha definito una strategia formale per la gestione della customer experience, nonostante il 69 % utilizzi un CRM o soluzioni analoghe per raccogliere informazioni sui clienti business. Meno del 10 % ha invece adottato una vera data strategy.

L’Intelligenza Artificiale appare come acceleratore della trasformazione: il 59 % delle grandi aziende ha avviato almeno un progetto AI, ma solo il 4 % ne sfrutta le potenzialità su larga scala.




Il 53 % delle imprese che non hanno ancora adottato AI indica l’assenza di una visione strategica come principale ostacolo.

"Il B2B digital commerce & Experience sta entrando in una nuova fase di maturità" dichiara Marta Valsecchi, direttrice dell’Osservatorio. "Se l’adozione di CRM, portali B2B e altri strumenti digitali rappresenta un’area in crescita, emerge sempre più chiaramente la necessità di integrarli in una strategia capace di generare valore per clienti, forza vendita e partner commerciali".

Il B2b Digital Commerce & Experience sta entrando in una nuova fase di maturità”, afferma Marta Valsecchi, Direttrice dell’Osservatorio B2b Digital Commerce & Experience (nella foto). “Se l’adozione di CRM, portali B2b e altri strumenti digitali rappresenta un’area in crescita per molte aziende, emerge sempre più chiaramente la necessità di integrarli in una strategia capace di generare valore per clienti, forza vendita e partner commerciali. Accanto agli investimenti tecnologici, assumono crescente rilevanza temi come l’equilibrio tra canali digitali e rete distributiva, il change management della forza vendita e la definizione di nuove modalità di collaborazione con i clienti B2b, orientate a modelli di relazione più evoluti”.


L’Intelligenza Artificiale accelera ulteriormente questa trasformazione, ma rende anche più evidenti i prerequisiti necessari per coglierne appieno le potenzialità”, continua Paola OIivares, Direttrice dell’Osservatorio B2b Digital Commerce & Experience. “La sfida non è più soltanto sperimentare, ma portare le applicazioni a scala: integrarle nei processi, renderle accessibili ai dipendenti e sostenerle con dati di qualità, competenze adeguate e una governance chiara. È su questa capacità di trasformare tecnologie, informazioni e organizzazione in valore concreto per il cliente che si gioca oggi la maturità della trasformazione B2b”.

L’Edi rimane lo strumento più diffuso, con il 53 % delle grandi aziende che lo utilizza per lo scambio automatico di documenti, soprattutto nei settori con volumi transazionali elevati come elettrodomestici ed elettronica di consumo. I portali B2B sono presenti nel 56 % delle imprese; di questi, il 10 % offre solo un catalogo digitale, il 73 % consente acquisti, riordini e configurazioni, mentre il 17 % integra il portale con sistemi ERP e la forza vendita per un’esperienza unificata.


I marketplace B2B hanno una penetrazione più contenuta, con il 18 % delle grandi aziende che li utilizza in fase di vendita; però nel comparto agroalimentare la presenza supera il doppio della media.

Il CRM è lo strumento di base per la gestione dei dati cliente, ma l’integrazione con architetture più avanzate è limitata: le Customer Data Platform sono adottate dal 25 % delle imprese, i Data Lake dal 22 %, mentre il 30 % fa ancora affidamento su Excel o database locali, una scelta che sembra più un retaggio che una decisione razionale. È curioso vedere come ancora qualche dirigente creda che Excel sia la soluzione definitiva.

Nel 2026 la maturità delle imprese avanza: gli “Strategic Deployer” salgono al 19 % (+5 pp), con responsabilità dedicate, budget specifico e portali integrati; gli “Adopter” toccano il 19 % (+5 pp), con solide fondamenta tecnologiche ma ancora in fase di consolidamento. Gli “Experimenter” scendono al 29 % (-10 pp), segno che la trasformazione non è ancora sistemica; gli “Explorer” rimangono al 33 %, con iniziative frammentarie e poca governance.


Le applicazioni AI più diffuse oggi riguardano la gestione dei contenuti (48 %), l’automazione documentale (26 %) e la produzione di asset digitali (25 %). In fase di sviluppo si osserva una spinta verso l’identificazione di opportunità commerciali a supporto delle vendite (35 %), l’analisi avanzata dei dati per generare insight (32 %) e i chatbot (31 %).

Per il futuro gli ambiti più promettenti includono il coaching dei dipendenti (63 %), la classificazione e prioritizzazione delle richieste di Customer Service (62 %), demo guidate dall’AI (62 %) e le funzionalità CPQ (60 %). Il passaggio è evidente: dall’AI usata per compiti isolati si passa a sistemi capaci di contestualizzare informazioni, collegare dati disparati e sostenere decisioni commerciali e di assistenza.

Le differenze settoriali sono marcate: metallo, elettromeccanica ed ELDOM mostrano progetti AI più strutturati, mentre nei servizi prevalgono soluzioni per supportare l’assistenza. Nei settori regolamentati, come il farmaceutico, l’AI si concentra su qualità, tracciabilità e controllo delle informazioni.


Articolo redatto da Marisa Baresi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 06/10/2026


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