IPO 2026: perché le offerte record stanno riscrivendo le regole del mercato



La stessa borsa ha accolto anche Bending Spoons, la prima start‑up italiana a lanciare un’IPO sul mercato americano.

Le richieste per operazioni superiori al miliardo di dollari restano robuste, confermando che il segmento delle grandi offerte continua a dettare il ritmo.

Europa ha mostrato una resilienza notevole: le IPO europee hanno totalizzato 8,8 miliardi di euro, un incremento del 25 % rispetto allo stesso periodo del 2025. La spinta è venuta soprattutto da operazioni sul mercato secondario e da aumenti di capitale, con Volare Shipping a Euronext Growth Oslo che ha raccolto 437 milioni di euro.

Il successo post‑quotazione di molte di queste emissioni ha rinforzato la fiducia degli investitori, creando un clima più propizio per le future emissioni.

Nel contesto più ampio, i mercati azionari hanno tenuto il passo con la volatilità. Il Nasdaq è salito del 16 % dall’inizio dell’anno, mentre l’S&P 500 ha guadagnato il 12 %.











In Europa, il FTSE 100 e lo STOXX Europe 600 hanno registrato un incremento del 7 % ciascuno; il FTSE MIB di Milano è cresciuto di circa il 14 %.

Le tensioni in Medio Oriente hanno spinto i prezzi dell’energia verso l’alto, alimentando timori inflazionistici. Nel settore tecnologico, le preoccupazioni sulla sicurezza dell’AI hanno provocato una revisione di alcune valutazioni. Sul fronte monetario, la BCE ha alzato i tassi per la seconda volta nel 2026, mentre la Federal Reserve ha effettuato il primo aumento in tre anni.

Guardando al futuro, la pipeline di IPO europee resta attiva, anche se molte società stanno valutando con cautela i tempi di ingresso, data l’incertezza legata alla politica monetaria e alle condizioni macroeconomiche. Si prevede un numero limitato di quotazioni entro la fine del 2026, con un picco di attività atteso all’inizio del 2027.

Il trend positivo delle IPO del 2026, unito alla domanda sostenuta per società di alta qualità, crea un terreno fertile per nuove emissioni nel prossimo anno, nonostante i rischi monetari e geopolitici che continuano a fare capolino.





Lesley Ritchie, Partner Capital Markets & Accounting Advisory Services di PwC Italia, ha commentato: "Nel terzo trimestre del 2026, in Europa l'attività di IPO è rimasta moderata, mentre le emissioni azionarie complessive sono state trainate soprattutto da operazioni sul mercato secondario e aumenti di capitale. Il positivo andamento dei titoli dopo la quotazione e la solida pipeline di emittenti confermano che le società continuano a considerare il mercato delle IPO una fonte attrattiva di capitale per sostenere la crescita in vista del 2027. Il mercato italiano delle IPO ha registrato dieci ammissioni nel terzo trimestre 2026. Otto società di vari settori si sono quotate su Euronext Growth Milan, confermandone il ruolo di principale canale di accesso al mercato dei capitali per le PMI. Euronext Milan ha invece registrato una nuova ammissione e un passaggio di mercato. Per quanto riguarda le prospettive in Italia, rileviamo un crescente ottimismo, sostenuto dal concreto interesse delle società che stanno iniziando un possibile percorso di IPO".



Chi avrebbe mai pensato che il Nasdaq potesse trasformarsi in una pista da corsa per le IPO? La risposta sembra essere nelle cifre: le offerte record di quest’anno stanno davvero riscrivendo le regole del capitale.

Articolo redatto da Marcello Esposito, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 06/10/2026



