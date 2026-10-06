I consumi in UE frenano la caduta, la Romania corre mentre l'Italia resta al palo



La resilienza dei consumatori sembra tenere, eppure il ritmo della crescita resta lento, quasi pigro.

Guardando al confronto su base annua, la situazione appare più solida per il mercato europeo. Rispetto allo stesso mese del 2025, l'indice corretto per gli effetti del calendario mostra un incremento dello 0,8% per i paesi della moneta unica e un più vivace 1,2% per l'Unione Europea. Le strategie di vendita delle imprese devono fare i conti con un quadro a due velocità, dove la componente non alimentare trascina la ripresa mentre i carburanti frenano bruscamente il fatturato complessivo.

Analizzando i diversi settori merceologici, emerge una preferenza marcata per i beni di consumo duraturi e per l'abbigliamento. Nell'area dell'euro, i prodotti non alimentari sono cresciuti dello 0,5% su base mensile. Anche il comparto alimentare, che include bevande e tabacco, ha mostrato un piccolo sussulto positivo dello 0,1%. Nello stesso periodo, però, il volume delle vendite di carburanti è crollato dell'1,9%. È probabile che i consumatori stiano riducendo gli spostamenti o che l'efficienza energetica stia finalmente presentando il conto alle stazioni di servizio.













La geografia dei consumi disegna una mappa frammentata e curiosa. In Romania si corre veloci, con un incremento mensile del 2,3% che stacca nettamente il resto del continente. Al contrario, il Lussemburgo ha vissuto un agosto da dimenticare, con un crollo del 9,4%. Sembra quasi che l'intero Granducato abbia deciso collettivamente di chiudere il portafoglio per andare in vacanza altrove, lasciando i negozianti locali in una solitudine quasi poetica.

I dati statistici forniti da Eurostat permettono di stilare una classifica delle performance nazionali più rilevanti per quanto riguarda il volume totale del commercio al dettaglio ad agosto 2026:

- Romania (+2,3%);

- Svezia (+1,4%);

- Germania (+1,3%);

- Lussemburgo (-9,4%);

- Malta (-1,9%).

L'Italia ha fatto registrare un +0,1% e la Francia un -1,1%.

Su base annuale, il divario tra nord e sud Europa si fa più evidente e marcato. La Svezia guida la classifica con un balzo del 7,7%, seguita da Cipro e dall'Estonia. Nondimeno, alcune grandi economie mostrano segni di stanchezza che non possono essere ignorati dai decisori politici.



L'Italia, ad esempio, segna un calo dello 0,5% rispetto all'anno precedente. Anche la Germania, nonostante il recupero mensile, resta in territorio negativo su base annua con un -0,4%.

Questi numeri indicano che la fiducia delle famiglie non è ancora del tutto ripristinata. Se i beni non alimentari sembrano beneficiare di una domanda latente, il settore alimentare fatica a mantenere i ritmi del passato. In UE, la crescita annuale per il cibo e le bevande si è fermata all'1,4%, superata nettamente dal 2,2% dei prodotti extra alimentari.

Il settore dei carburanti merita una riflessione a parte. Il calo dei volumi del 3,7% nella zona euro su base annua è un dato pesante. Potrebbe riflettere una transizione verso modelli di mobilità diversi o semplicemente una reazione ai prezzi che, sebbene non citati in termini assoluti, influenzano direttamente le scelte di acquisto. Le imprese devono adattarsi a un consumatore che seleziona con cura dove allocare le proprie risorse, privilegiando l'acquisto di beni fisici rispetto ai servizi energetici.

Per chi gestisce un business nel mercato europeo, questi dati suggeriscono cautela.



La crescita c'è, eppure è distribuita in modo disomogeneo. Chi opera in Romania o in Svezia cavalca l'onda, mentre in Italia e Spagna è necessario affilare le armi del marketing per strappare quote di mercato in un contesto di contrazione dei volumi. La stabilità dello 0,1% è un punto di partenza, ma la strada per una ripresa vigorosa appare ancora lunga e tortuosa.

Articolo redatto da Sandro Aimone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 06/10/2026



