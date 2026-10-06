Accise mobili diesel: il tetto Eni sale a 2,25 euro e il gasolio torna a prezzo pieno



Lo sconto fisso di circa 6 centesimi, che comprendeva Iva e accise, è terminato ieri e il decreto attuativo previsto non è mai stato pubblicato. La misura, introdotta a intermittenza da marzo per attenuare gli effetti della crisi in Medio Oriente, rimane sulla carta. Gli effetti si sentono subito sui consumatori e sul tetto di Eni. Il gruppo aveva fissato per ottobre un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il diesel, ma ha già annunciato di non coprire l’aumento fiscale. Il tetto sale di 6 centesimi, arrivando a 2,25 euro, mentre la benzina resta ferma a 1,99 euro. Sui prezzi medi nazionali l’impatto è di due millesimi al litro, ma la rete di Eni pesa, e probabilmente seguiranno anche IP, Q8 e Tamoil.

Il viceministro Leo ha rassicurato che il governo sta lavorando al problema. Dietro la scelta ci sono i conti. Gli sconti fissi hanno già assorbito due miliardi e mezzo da marzo, mentre le accise mobili, finanziate con l’extragettito Iva derivante dai rincari, gravano meno sui bilanci ma hanno un impatto visibile alla pompa.











Con gli sconti aziendali a coprire più della metà dei distributori italiani, l’esecutivo mantiene le risorse per la legge di bilancio, arrivata con meno fondi del previsto. Intanto, il pieno lo pagano gli italiani, che ora dovranno fare i conti con una bolletta più alta al rifornimento. "La decisione è stata presa per garantire la sostenibilità del sistema fiscale, ma la rapidità con cui è arrivata è quasi paragonabile alla velocità di una fila alla pompa in ora di punta" ha commentato un portavoce del Ministero delle Finanze. Un’osservazione ironica, ma che nasconde una realtà poco piacevole per chi deve affrontare il cartellino dei prezzi ogni giorno.

Impatto immediato sui consumatori

Il ritorno all’aliquota piena rende il diesel più costoso di 6 centesimi per litro rispetto al periodo di sconto. Per le flotte aziendali, questo incremento si traduce in un onere aggiuntivo significativo, soprattutto per le imprese che dipendono da trasporti su strada. La politica fiscale carburanti resta un tema caldo per le aziende che cercano di ottimizzare i costi operativi, e l’assenza di accise mobili diesel potrebbe spingere i manager a rivedere le proprie strategie di approvvigionamento.



Le regioni del Nord, dove la domanda di diesel è più alta, potranno avvertire il peso dell’aumento più rapidamente. Anche il settore del trasporto merci, già sotto pressione per le norme ambientali, dovrà trovare margini di risparmio altrove. In questo contesto, le aziende più agili potrebbero ricorrere a soluzioni di sconti carburanti B2B negoziati direttamente con i distributori, oppure valutare il passaggio a veicoli meno dipendenti dal diesel. L’insieme di queste dinamiche suggerisce che il mercato del carburante stia entrando in una fase di ricalibrazione, dove le decisioni politiche si mescolano a esigenze operative. Mentre il governo conserva risorse per la bilancia di bilancio, le imprese devono prepararsi a una realtà di prezzi più stabili ma meno agevolati.

Articolo redatto da Marcello Esposito, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



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Articolo del 06/10/2026



