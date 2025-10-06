SAP pensa al futuro del business: l'AI unisce dati e applicazioni per un valore inestimabile



Le ultime scoperte, tra cui una nuova rete di assistenti basati sui ruoli all'interno di Joule, l'assistente AI di SAP, un ecosistema di dati in espansione che alimenta analisi più profonde e un software per la catena di approvvigionamento in grado di prevedere le interruzioni, stanno ancora una volta rivoluzionando il modo di fare business. Queste soluzioni non rappresentano semplici aggiornamenti, ma veri e propri catalizzatori di una trasformazione digitale profonda. Muhammad Alam, membro del comitato esecutivo di SAP SE e responsabile di SAP Product & Engineering, ha spiegato la visione alla base di questa strategia: «Per prosperare in un'epoca dove la volatilità è la nuova normalità, le aziende necessitano di più di una serie di applicazioni disparate. I nostri annunci odierni dimostrano la potenza della SAP Business Suite, dove l'AI, i dati e le applicazioni si fondono in un'esperienza unica per promuovere decisioni più intelligenti, un'esecuzione più rapida e una trasformazione scalabile».



Questa dichiarazione sottolinea l'importanza di un approccio olistico.

L'AI che collabora con le persone SAP presenta la fase successiva di Joule, posizionandola come la forza AI al centro della creazione di valore nella SAP Business Suite. Attingendo alle applicazioni e ai dati presenti in tutta la SAP Business Suite, SAP sta introducendo una nuova generazione di assistenti "role-aware" in Joule. Ogni assistente è progettato per collaborare con un essere umano nel suo specifico ruolo aziendale. Gli assistenti in Joule attivano gli agenti giusti per il compito, configurandoli, orchestrandoli e gestendoli in modo che gli esseri umani possano concentrarsi sullo sblocco di nuovi livelli di intuizione e produttività. Si tratta di un'evoluzione che rende la tecnologia un vero e proprio partner strategico. A supporto degli assistenti di Joule c'è una crescente libreria di Joule Agents specializzati, pensati per eseguire flussi di lavoro complessi all'interno di una funzione specifica.



Per esempio, un assistente per i gestori del personale coordina un team di agenti specializzati — incluso il nuovo agente di intelligenza del personale, che aiuta a individuare e risolvere problemi come le anomalie retributive — per supportare i manager nel guidare le prestazioni. Un nuovo assistente per la pianificazione finanziaria sarà supportato da un gruppo di agenti esperti — tra cui il nuovo agente per la gestione della liquidità, che ottimizza il flusso di cassa e migliora i rendimenti degli interessi — per aiutare i professionisti della finanza a ottenere efficienze. Questo nuovo elenco di assistenti AI sensibili al ruolo non solo collabora con le persone per elevare le prestazioni nelle loro linee di business, ma lavora anche insieme attraverso le funzioni aziendali per risolvere problemi complessi a livello di intera impresa.

Dati che superano i confini I dati alimentano il potere trasformativo dell'AI, ma spesso rimangono isolati in sistemi differenti. Con SAP Business Data Cloud Connect, si superano queste barriere. SAP BDC Connect collega in modo sicuro il SAP BDC con le piattaforme partner, consentendo un flusso bidirezionale di prodotti dati "business-ready" attraverso confini organizzativi e tecnologici.



Con la condivisione "zero-copy", i dati rimangono protetti nei sistemi SAP, pur rimanendo immediatamente accessibili nelle piattaforme dati esistenti dei clienti, preservando il contesto aziendale senza costose copie. Il risultato è evidente: meno silos, pipeline più semplici, nessuna duplicazione — solo prodotti dati affidabili dove e quando sono necessari. SAP ha anche annunciato che Databricks e Google Cloud sono i primi partner abilitati per SAP BDC Connect, con altri a seguire. Come annunciato nel febbraio 2025, SAP Databricks rimane un servizio dati all'interno di SAP Business Data Cloud, e SAP BDC Connect estende i suoi benefici attraverso un ecosistema di dati aperto. Queste partnership offrono ai clienti un accesso più rapido ai prodotti dati per analisi e AI, aiutando i team a passare dai dati grezzi ai risultati aziendali in tempo reale con maggiore velocità e semplicità.

Applicazioni che trasformano i dati in azione Al centro della proposta di valore unica di SAP ci sono applicazioni aziendali dove i dati vengono creati e le intuizioni guidate dall'AI vengono vissute.



SAP Supply Chain Orchestration è una nuova soluzione AI-native che combina la potenza di Joule con un "live knowledge graph" per rilevare rischi in tempo reale su più livelli di fornitori e orchestrare una risposta coordinata, aiutando i clienti a ridurre i costi e a mantenere le catene di approvvigionamento in movimento. SAP Engagement Cloud, una nuova soluzione per l'esperienza del cliente, utilizza il contesto aziendale critico per personalizzare le interazioni tra clienti, fornitori e altri stakeholder. La suite di approvvigionamento di nuova generazione SAP Ariba si distingue come una soluzione AI-native, portando intelligenza in ogni fase della gestione della spesa, dalla ricerca alla collaborazione con i fornitori. Queste innovazioni della SAP Business Suite segnano l'inizio di una nuova era, alimentata da AI, dati e applicazioni che si rafforzano a vicenda, guidando intelligenza, velocità e resilienza. Le aziende che sapranno cogliere appieno queste potenzialità saranno quelle in grado di navigare con successo nel complesso panorama economico globale.



