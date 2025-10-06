La nuova mossa di OpenAI scuote il mercato dei chip AI: miliardi per AMD



Un elemento cruciale di questa intesa prevede anche la possibilità per Sam Altman, l'amministratore delegato di OpenAI, di acquisire una quota di partecipazione in AMD che potrebbe arrivare fino al 10%. Queste prospettive suggeriscono che l'intesa potrebbe generare per AMD ricavi aggiuntivi superiori ai 100 miliardi di dollari nell'arco dei prossimi quattro anni, segnando una svolta decisiva nel settore dell'AI. La collaborazione tra le due realtà mira allo sviluppo di tecnologie di computing avanzate. L'obiettivo primario è guidare un'adozione su larga scala delle soluzioni AMD, partendo dalle GPU MI300X fino alle architetture rack-scale più complesse. Questo sforzo congiunto intende favorire implementazioni massive di intelligenza artificiale, accelerando l'evoluzione dell'intero ecosistema tecnologico. Il cuore finanziario dell'accordo si concretizza nell'emissione, da parte di AMD, di un warrant a favore di OpenAI.



Tale strumento conferisce a OpenAI il diritto di acquisire fino a 160 milioni di azioni ordinarie del produttore di chip, una quantità pari a circa il 10% del capitale complessivo. Questa acquisizione avverrà gradualmente, legata al raggiungimento di precisi traguardi operativi. La prima tranche sarà sbloccata con la realizzazione del primo gigawatt di capacità computazionale, mentre quelle successive saranno vincolate al completamento dei 6 gigawatt totali previsti dall'accordo. È importante notare che l'intesa sui warrant è subordinata anche al raggiungimento di specifici target sul prezzo delle azioni AMD e al conseguimento di obiettivi tecnici e commerciali ben definiti da parte di OpenAI. Sia Lisa Su, presidente e amministratrice delegata di AMD, sia Sam Altman, cofondatore e amministratore delegato di OpenAI, hanno espresso grande entusiasmo per la partnership. La dottoressa Su ha sottolineato l'intenzione di fornire elaborazione di intelligenza artificiale su vasta scala, una collaborazione che unisce il meglio di entrambe le aziende per sostenere lo sviluppo dei sistemi di AI più ambiziosi al mondo e far progredire l'intero ecosistema.



Il signor Altman, da parte sua, ha evidenziato come questa alleanza rappresenti un passo cruciale per sviluppare la capacità di calcolo necessaria a realizzare appieno il potenziale dell'intelligenza artificiale; la leadership di AMD nei chip ad alte prestazioni permetterà di accelerare i progressi e rendere i vantaggi dell'AI avanzata accessibili a tutti più rapidamente. Questa intesa strategica si inserisce in una più ampia visione di OpenAI. Già poche settimane prima, l'azienda aveva annunciato una significativa collaborazione con Nvidia per la fornitura di almeno 10 gigawatt di chip, a fronte di un investimento che poteva raggiungere i 100 miliardi di dollari, con effetto a partire dalla seconda metà del 2026. L'alleanza con AMD è, pertanto, un tassello fondamentale in una strategia di OpenAI volta a diversificare la propria infrastruttura di calcolo su larga scala, così da ridurre la dipendenza da un singolo fornitore. Questo segnale rafforza la percezione di un'accelerazione globale nella corsa all'AI, con AMD ora in una posizione privilegiata per giocare un ruolo da protagonista in quella che si preannuncia come la nuova rivoluzione tecnologica.



La spesa nel campo dell'AI è in costante aumento. Colossi come Microsoft, Amazon e Google sono in prima linea in un ciclo di investimenti che, secondo le stime, ha già spinto le principali aziende negli Stati Uniti a destinare quasi 350 miliardi di dollari in infrastrutture e capacità di calcolo nel corso di quest'anno. Questo consolidamento evidenzia per ora il netto dominio statunitense nel settore. L'accordo ha naturalmente avuto un impatto immediato e positivo sulle azioni di AMD, che sul Nasdaq hanno toccato un +26%, raggiungendo i 179,58 dollari. Ma non è solo l'azienda direttamente coinvolta a registrare un'impennata; l'intero comparto dell'AI ha beneficiato di questo accordo, mostrando la forte interconnessione del settore. Anche altre società di semiconduttori hanno visto i loro titoli crescere:

- Marvell Technology ha guadagnato il 4,2%;

- Micron Technology è salita del 5,5%;

- Il produttore di server per AI Super Micro Computer ha registrato un +6,3%;

- Palantir Technologies ha segnato un +5%;

- Oracle è avanzata del 2,3%.





La principale rivale di AMD, Nvidia, al contrario, ha segnato una lieve flessione, perdendo quasi l'1% nel corso della giornata.