L'audace strategia di OpenAI: Sam Altman accelera sull'AI tra chip e Jony Ive



Le presentazioni hanno messo in luce strumenti che promettono di rendere l'AI ancora più accessibile e potente. Ecco le principali novità annunciate:

- App SDK: un kit di sviluppo per applicazioni, per integrare l'AI nelle piattaforme esistenti;

- AgentKit: un set di strumenti per creare agenti intelligenti capaci di svolgere compiti complessi;

- ChatKit: per migliorare le interfacce conversazionali, rendendo i chatbot più naturali ed efficienti;

- Codex: uno strumento per la generazione e comprensione del codice, a supporto della programmazione. L'impegno di OpenAI non si limita al solo sviluppo software. L'azienda sta infatti tessendo una rete di alleanze strategiche fondamentali per sostenere la sua crescente infrastruttura. Una notizia di grande rilevanza è stata l'accordo sui chip AI siglato con AMD, un passo che si aggiunge a una serie di collaborazioni già attive. Questo patto consolida le precedenti intese con giganti come Nvidia e Oracle, dimostrando l'urgenza e l'importanza per OpenAI di disporre di una solida base hardware capace di gestire le immense richieste computazionali dell'AI.



L'agenda del DevDay prevede anche un momento molto atteso: la chiusura dell'evento con una conversazione tra Sam Altman e Jony Ive, l'ex capo del design di Apple. Gli investitori seguono con grande attenzione ogni minima indicazione su ciò che Ive sta costruendo, data la sua reputazione di innovatore visionario. È un segnale forte, che evidenzia come OpenAI si muova su più fronti, non solo tecnologici ma anche di influenza e visione strategica. A margine del keynote, Sam Altman ha chiarito ai giornalisti la filosofia che guida OpenAI in questa fase di rapida espansione. Per il CEO, la priorità attuale è la crescita e l'investimento, piuttosto che la profittabilità immediata. Ha spiegato che generare ricavi e lavorare per il profitto non rientrano al momento tra le sue prime dieci preoccupazioni. Comunque, ha sottolineato che l'azienda dovrà essere redditizia in futuro, ma si trova in una fase dove l'obiettivo è primariamente l'investimento e l'espansione. Altman si dice fiducioso di poter costruire un modello molto redditizio, una convinzione che aveva già espresso ad agosto, affermando che la cosa più razionale da fare è essere disposti a sopportare perdite per un periodo significativo.



Questo approccio riflette la natura della competizione nell'arena dell'AI, dove la velocità di innovazione e l'acquisizione di talenti e infrastrutture spesso precedono i ritorni finanziari. Il DevDay di OpenAI, tenutosi il 6 ottobre 2025 a San Francisco, ha offerto una panoramica chiara delle ambizioni dell'azienda. Mentre i partecipanti si godevano il sole e conversavano all'esterno della location di Fort Mason, il clima all'interno era quello di una società in pieno fermento, pronta a ridefinire i confini dell'AI e a plasmare il suo futuro con determinazione.