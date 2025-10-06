Eurozona: ad agosto commercio al dettaglio +0,1% su mese e +1,0% su anno

Le ultime rilevazioni di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, tracciano un quadro dinamico per il commercio al dettaglio, un settore cruciale che rivela la fiducia dei consumatori. Ad agosto 2025, il volume complessivo, destagionalizzato, nell'Eurozona è cresciuto dello 0,1% rispetto a luglio 2025. Una piccola ripresa, dopo il calo dello 0,4% registrato nel mese precedente.

Invece, per l'intera UE, la situazione è rimasta più stabile ad agosto 2025, dopo una lieve flessione dello 0,3% a luglio. Questi dati ci offrono una lente d'ingrandimento sui cambiamenti nelle abitudini di spesa europee.

Un'analisi più dettagliata, che confronta agosto 2025 con lo stesso mese dell'anno precedente, mostra una crescita più marcata.



Il volume delle vendite al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario, ha segnato un aumento dell'1,0% nell'Eurozona e dell'1,1% nell'UE. Questo suggerisce una tendenza di fondo più robusta, nonostante le oscillazioni mensili.

Approfondendo il confronto mese su mese per i vari settori, emergono differenze significative tra le tipologie di beni.

Nell'Eurozona, ad agosto 2025, rispetto a luglio 2025, si è osservato:

- Un aumento del volume del commercio al dettaglio per alimenti, bevande e tabacco dello 0,3%;

- Una diminuzione per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) dello 0,1%;

- Un incremento per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati dello 0,4%.

Nella più ampia UE, la fotografia settoriale è simile:

- Il volume del commercio al dettaglio per alimenti, bevande e tabacco è aumentato dello 0,2%;

- I prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) hanno registrato un calo dello 0,1%;

- Un aumento per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati dello 0,3%.


I Paesi membri hanno mostrato andamenti molto diversi. Tra quelli per i quali i dati sono disponibili, gli incrementi mensili più consistenti nel volume totale del commercio al dettaglio sono stati registrati: in Lituania (+1,7%); a Cipro (+1,5%); a Malta (+1,5%); in Svezia (+1,1%).

Nondimeno, alcune economie hanno affrontato sfide maggiori, con le diminuzioni più significative osservate: in Romania (-4,0%); in Polonia (-0,8%); in Lussemburgo (-0,7%), e in Portogallo (-0,7%).

L'Italia ha fatto registrare un -0,3%, la Germania un -0,2% e la Francia un +0,5%.

Passando all'analisi su base annua, confrontando agosto 2025 con agosto 2024, il quadro settoriale muta ancora.

Nell'Eurozona, si è notato:

- Un aumento per alimenti, bevande e tabacco dello 0,1%;

- Un significativo incremento per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) dell'1,9%;

- Un aumento per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati dello 0,8%.


Per l'intera UE, i numeri annuali indicano:

- Una leggera diminuzione per alimenti, bevande e tabacco dello 0,1%;

- Un robusto aumento per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) del 2,3%;

- Un incremento per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati dell'1,6%.

Anche su base annua, le performance dei singoli Stati membri si differenziano notevolmente. I maggiori aumenti annui nel volume totale del commercio al dettaglio si sono verificati: a Cipro (+9,4%); a Malta (+9,2%); in Lussemburgo (+7,3%).

Al contrario, alcuni Paesi hanno evidenziato cali, i più significativi dei quali sono stati: Romania (-3,8%); Francia (-1,4%); Finlandia (-1,2%).

L'Italia ha fatto registrare un -0,6% e la Germania un +1,8%.


