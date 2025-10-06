Eurozona: ad agosto commercio al dettaglio +0,1% su mese e +1,0% su anno



Il volume delle vendite al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario, ha segnato un aumento dell'1,0% nell'Eurozona e dell'1,1% nell'UE. Questo suggerisce una tendenza di fondo più robusta, nonostante le oscillazioni mensili.

Approfondendo il confronto mese su mese per i vari settori, emergono differenze significative tra le tipologie di beni.

Nell'Eurozona, ad agosto 2025, rispetto a luglio 2025, si è osservato:

- Un aumento del volume del commercio al dettaglio per alimenti, bevande e tabacco dello 0,3%;

- Una diminuzione per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) dello 0,1%;

- Un incremento per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati dello 0,4%.

Nella più ampia UE, la fotografia settoriale è simile:

- Il volume del commercio al dettaglio per alimenti, bevande e tabacco è aumentato dello 0,2%;

- I prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) hanno registrato un calo dello 0,1%;

- Un aumento per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati dello 0,3%.





I Paesi membri hanno mostrato andamenti molto diversi. Tra quelli per i quali i dati sono disponibili, gli incrementi mensili più consistenti nel volume totale del commercio al dettaglio sono stati registrati: in Lituania (+1,7%); a Cipro (+1,5%); a Malta (+1,5%); in Svezia (+1,1%).

Nondimeno, alcune economie hanno affrontato sfide maggiori, con le diminuzioni più significative osservate: in Romania (-4,0%); in Polonia (-0,8%); in Lussemburgo (-0,7%), e in Portogallo (-0,7%).

L'Italia ha fatto registrare un -0,3%, la Germania un -0,2% e la Francia un +0,5%.

Passando all'analisi su base annua, confrontando agosto 2025 con agosto 2024, il quadro settoriale muta ancora.

Nell'Eurozona, si è notato:

- Un aumento per alimenti, bevande e tabacco dello 0,1%;

- Un significativo incremento per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) dell'1,9%;

- Un aumento per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati dello 0,8%.





Per l'intera UE, i numeri annuali indicano:

- Una leggera diminuzione per alimenti, bevande e tabacco dello 0,1%;

- Un robusto aumento per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) del 2,3%;

- Un incremento per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati dell'1,6%.

Anche su base annua, le performance dei singoli Stati membri si differenziano notevolmente. I maggiori aumenti annui nel volume totale del commercio al dettaglio si sono verificati: a Cipro (+9,4%); a Malta (+9,2%); in Lussemburgo (+7,3%).

Al contrario, alcuni Paesi hanno evidenziato cali, i più significativi dei quali sono stati: Romania (-3,8%); Francia (-1,4%); Finlandia (-1,2%).

L'Italia ha fatto registrare un -0,6% e la Germania un +1,8%.