Milano Cortina 2026: la corsa ai pacchetti di lusso trasforma l'esperienza olimpica



Altrettanto ambita è la Classic Lounge dedicata al Pattinaggio di Velocità, segno di un pubblico attento alla qualità dell'esperienza. La disciplina più desiderata dagli acquirenti di hospitality si conferma l'Hockey su Ghiaccio. Questa preferenza è spinta anche dalla partecipazione, per la prima volta dai Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014, dei giocatori professionisti della NHL, un richiamo potente per gli appassionati. A seguire nell'elenco delle preferenze si posizionano il Pattinaggio di Figura, lo Sci Alpino femminile, lo Short Track e lo Sci Alpino maschile, a testimonianza della grande varietà di interessi. Un dato che emerge con forza è l'eccezionale richiesta per la Cerimonia di Apertura. Questo evento grandioso, che si svolgerà il 6 febbraio 2026 presso lo Stadio San Siro a Milano, si colloca come il secondo più richiesto in assoluto, superato solo dall'Hockey su Ghiaccio.



Pure tra gli acquirenti italiani, l'Hockey su Ghiaccio domina le scelte con quasi il 40% delle preferenze, ma è seguito da vicino dal Pattinaggio di Figura, dal Biathlon e dal Salto con gli Sci. L'Olympic Hospitality si distingue per un servizio premium e per un'esperienza completa e senza stress, curata in ogni minimo dettaglio. Una delle grandi novità di questi Giochi Olimpici Invernali è l'innovativo concetto di Clubhouse 26. Si tratta di sedi esclusive e dal design ricercato, strategicamente posizionate nel cuore di Milano (presso i Dazi, a un passo dal braciere olimpico), Cortina e Livigno. Questi spazi unici, gestiti secondo rigorosi principi di sostenibilità, rappresentano vere e proprie oasi di relax e divertimento lontano dai luoghi di gara. Ogni aspetto è pensato per minimizzare gli sprechi, come l'accurata preparazione del cibo in base al numero esatto degli ospiti, e per garantire un ambiente privo di bottiglie di plastica, arricchendo così l'esperienza con un tangibile impegno ecologico e un profondo tocco culturale.



La collaborazione tra On Location- e il prestigioso Museo Olimpico di Losanna ha già dimostrato un successo straordinario e consolidato. Questa sinergia trasformerà le Clubhouse di Milano, Cortina e Livigno in autentiche esposizioni a tema olimpico. Ogni sede ospiterà un percorso unico, capace di fondere il patrimonio olimpico con la cultura, l'arte, lo sport e l'intrattenimento. A Milano, all'interno della Clubhouse 26, sarà possibile ammirare Nostalgia, una selezione di rare fotografie in bianco e nero, e numerosi cimeli olimpici, tra cui medaglie e torce delle edizioni passate. Contenuti digitali interattivi e display coinvolgenti celebreranno i momenti più iconici degli sport invernali, offrendo ai visitatori un viaggio emozionale ed educativo senza eguali. All'interno delle Clubhouse 26, gli ospiti avranno anche l'opportunità di seguire le competizioni su schermi dedicati, immersi in un'atmosfera vibrante. Il tutto sarà accompagnato da menu raffinati, curati personalmente dallo Chef Carlo Zarri, Direttore Culinario dell’Olympic Hospitality per Milano Cortina 2026.



Lo Chef Zarri esalterà i sapori e gli ingredienti locali italiani, sia nelle sedi sportive sia nelle Clubhouse 26, rendendo omaggio alla ricchezza culinaria dei territori ospitanti. Durante l'evento, si prevede di servire circa 1.200 chilogrammi di ravioli, tra 1.500 e 2.000 chilogrammi di formaggio e 30.000 bottiglie di vino, oltre a molti altri alimenti tipici del Nord Italia. L'impatto economico e sociale dell'evento si prospetta significativo. On Location Italia stima di impiegare quasi 1.000 persone locali durante il periodo dei Giochi. Tra questi, ci saranno 200 studenti provenienti da scuole alberghiere di Milano, Bormio, Brunico, Chivasso e Cortina, offrendo loro un'esperienza di apprendimento preziosa e un'opportunità indimenticabile per la prossima generazione di professionisti dell'hospitality. Emilio Pozzi, CEO di On Location Italia, ha sottolineato: "Siamo pronti a rendere i Giochi Olimpici Invernali un'esperienza di hospitality indimenticabile per tutti i nostri ospiti.

Siamo felici di contribuire ad amplificare l'impatto economico che l'evento genererà sul territorio italiano. Grazie ai nostri pacchetti, migliaia di visitatori internazionali potranno scoprire il patrimonio artistico, naturalistico ed enogastronomico italiano e scegliere di tornare per future vacanze, con un effetto benefico sul settore turistico e sulle attività commerciali locali." Andrea Varnier, CEO di Fondazione Milano Cortina 2026, ha aggiunto: "Manca davvero pochissimo: tra 90 giorni, tutto quello per cui abbiamo lavorato con impegno diventerà realtà. E accadrà proprio qui, nel nostro Paese, l'Italia! Eccellenza unica nell'hospitality e nell’accoglienza, che sono anche il settore in cui On Location è leader e grazie a cui migliaia di visitatori vivranno i Giochi di Milano Cortina 2026 godendo di tutti i comfort possibili, accolti da un calore unico che li incoraggerà a tornare. I Giochi non sono solo sport, regalano emozioni uniche e restano per sempre nella memoria di chi li ha vissuti." Un'opportunità straordinaria, dunque, non solo per lo sport ma per l'intero sistema turistico e culturale italiano, che si appresta a brillare sotto i riflettori del mondo.





Clicca per ingrandire l'immagine

