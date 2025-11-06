Innovazione italiana: quasi 70.000 posti di lavoro (+4%) e miliardi che trasformano il Paese



Questo dato segna un incremento del 4% rispetto ai 65.897 occupati registrati nel 2023. L'ecosistema coinvolge anche quasi 89.000 soci, portando il totale delle persone attivamente impegnate a oltre 150.000. Più della metà di questi dipendenti opera nei settori dei servizi e della manifattura high-tech, un comparto cruciale per la spinta all'innovazione e la produttività del Paese. Si tratta del 4% dell'intera occupazione italiana in questi ambiti strategici. Si osserva un rallentamento nell'aumento dei nuovi posti di lavoro rispetto agli anni passati, ma questa tendenza riflette un consolidamento del sistema più che una debolezza. È il segno di una stabilizzazione nel numero di nuove imprese e di un aumento delle cessazioni, fenomeni tipici di un ecosistema che matura. Ciononostante, circa l'80% delle startup e delle ex-startup innovative ha mantenuto stabile o addirittura incrementato il proprio numero di dipendenti nell'ultimo anno finanziario, un segnale di solidità. La capacità delle startup innovative di creare occupazione rimane peraltro superiore rispetto alle nuove imprese non innovative.



Un confronto sulle coorti nate tra il 2018 e il 2019 mostra un aumento dei dipendenti del 229% e del 209% rispettivamente nei primi cinque anni di vita, nettamente superiore al +113% registrato dal totale delle nuove imprese secondo Istat. Un fenomeno interessante è la crescita delle "Gazzelle", quelle giovani imprese ad alto tasso di sviluppo che mostrano incrementi di fatturato o dipendenti superiori al 20% per tre anni consecutivi nei primi cinque di attività. Attualmente, in Italia, se ne contano 75 tra startup ed ex-startup. Queste realtà hanno generato oltre 4.800 posti di lavoro entro il 2024, rappresentando circa il 7% del totale creato dalle startup innovative, con una dimensione media di 74 dipendenti. Le loro performance economiche sono notevoli, con un fatturato medio di 11,6 milioni di euro e un valore aggiunto medio di 5,1 milioni di euro. Nel 2024 si è registrato un record di 1.440 startup ed ex-startup che hanno cessato l'attività o sono entrate in liquidazione, portando il tasso di mortalità al 6%.



È un dato, questo, che tuttavia ha comportato una perdita limitata di 674 posti di lavoro, perché solo una piccola percentuale di queste imprese, il 4%, aveva superato i dieci dipendenti, con un fatturato medio complessivo inferiore ai 250 mila euro. Nello stesso periodo, però, le acquisizioni hanno raggiunto un nuovo massimo storico di 116 operazioni. Questo è un indicatore positivo che premia le realtà più innovative e performanti, con un fatturato medio di 1,7 milioni di euro nell'anno precedente all'acquisizione e oltre dieci dipendenti nel 28% dei casi. Nel solo 2024, la filiera dell'innovazione italiana ha mobilitato risorse per un valore complessivo di 6,95 miliardi di euro. Queste risorse hanno permesso a 32.724 persone di entrare nel vivo dell'ecosistema. A guardare il decennio che va dal 2012 al 2024, il valore mobilitato dalla filiera dell'innovazione sale a un impressionante totale di 46,95 miliardi di euro aggregati. In questo lungo periodo, le persone abilitate dal sistema dell'innovazione si sono attestate a 243.632. Gli oltre 68.000 dipendenti si concentrano in un gruppo ristretto di startup.



La grande maggioranza delle imprese innovative, il 92,4%, è micro, con meno di dieci addetti o addirittura nessuno per il 56,7% delle aziende analizzate. Le piccole e medio-grandi, che contano più di dieci addetti, pur rappresentando solo il 7,6% del totale, generano il 67,3% dell'occupazione complessiva del settore. I dati dimostrano che startup, PMI innovative, incubatori, acceleratori e Parchi Scientifici e Tecnologici sono protagonisti di una trasformazione profonda, che investe l'economia e la società. Federico Chiarini, Presidente dei Giovani Imprenditori di Assolombarda, ha sottolineato come la filiera dell'innovazione sia uno dei motori più solidi della crescita italiana: «non soltanto per la capacità di generare nuove idee, ma perché produce lavoro qualificato, nuove competenze e valore per tutto il sistema produttivo». Egli ha aggiunto che l'Italia, ricca di risparmio, deve avere il coraggio di orientare quel capitale verso l'innovazione, perché «è lì che si costruisce la crescita del futuro».



Accanto agli investimenti, ha concluso Chiarini, servono regole stabili, chiare e di lungo periodo per dare fiducia a chi intraprende e garantire continuità a politiche come lo Scale-up Act. La stimata InnovUp ha aggregato dati provenienti da diversi studi di settore, confermando che gli investimenti in venture capital nelle startup innovative italiane hanno raggiunto circa 9,2 miliardi di euro nel periodo 2012-2024. Il mercato dei servizi di Open Innovation ha toccato i 3,75 miliardi di euro, grazie a un ecosistema sempre più collaborativo tra imprese, incubatori, acceleratori e centri di innovazione. Il Fondo di Garanzia si conferma uno strumento cruciale di supporto, con 19.647 operazioni gestite per le startup innovative tra il 2012 e il primo trimestre 2025, che hanno portato all'erogazione di 3,8 miliardi di euro di risorse. Per le PMI innovative, nello stesso arco temporale, le operazioni gestite sono state 9.171, con 3,1 miliardi erogati.



Complessivamente, il fatturato della filiera dell'innovazione dal 2012 al 2024 ammonta a 27,1 miliardi di euro. Il solo periodo vede la presenza di 32.337 startup innovative, capaci di generare un fatturato complessivo di 14,5 miliardi di euro. Chiara Petrioli, Presidente di InnovUp e CEO della scale-up WSense, ha commentato che questi dati testimoniano il salto di qualità compiuto dalla filiera italiana dell'innovazione negli ultimi anni. «L'impatto sulle persone abilitate dimostrano che il settore è sempre più maturo e ha un ruolo trainante per l'occupazione e la competitività del Paese», ha affermato, sottolineando la sfida di capitalizzare su questi risultati con politiche di investimento, strumenti di supporto e collaborazione tra pubblico e privato. La struttura dell'ecosistema innovativo italiano è vasta e articolata. Si contano 3.026 PMI innovative, che generano 8,9 miliardi di euro di fatturato e impiegano 55.000 dipendenti. Sono inoltre attivi 239 incubatori e acceleratori certificati, che tra il 2016 e il 2023 hanno raggiunto un fatturato aggregato di 3,2 miliardi di euro e hanno dato lavoro a 14.329 addetti.



Accanto a loro operano 56 startup studio e venture builder, con 30,5 milioni di euro di fatturato e 490 dipendenti nel 2024, e 55 Parchi Scientifici e Tecnologici, che fungono da veri snodi territoriali per l'innovazione nel Paese. Le agevolazioni fiscali a favore dell'innovazione hanno beneficiato complessivamente 12.248 soggetti per un valore totale di circa 115 milioni di euro, considerando le detrazioni al 30% fino al 2022 e le misure "de minimis" fino al 31 ottobre 2024. Questo supporto si rivela fondamentale per l'espansione del settore. La competizione globale sull'innovazione è intensa, come ha evidenziato Maria Anghileri, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Ha commentato che l'Europa rischia seriamente di essere schiacciata da Stati Uniti e Cina, e ha aggiunto: «Stiamo perdendo terreno e non possiamo permetterci di restare spettatori». Per questo motivo, è necessario spingere con decisione su uno "Youth Deal italiano": un pacchetto di misure che includa incentivi fiscali, semplificazioni, prestiti agevolati, sovvenzioni dirette ed equity, per liberare il potenziale delle nuove generazioni e delle imprese innovative.



Ha concluso Anghileri, è evidente l'urgenza di semplificare la burocrazia, sia in Italia sia in Europa, come condizione imprescindibile per competere davvero a livello globale.