HCOB PMI settore edile italiano rompe un lungo silenzio di contrazione - Ottobre 2025



Anche l'ingegneria civile ha mostrato un chiaro orientamento verso la stabilizzazione, con un calo della produzione molto meno marcato rispetto a quanto visto in precedenza. L'Indice HCOB PMI® Settore Edile Italiano, barometro che misura le variazioni mensili dell'attività complessiva, è salito a 50.7 in ottobre, rispetto al 49.8 di settembre. Questo superamento della soglia dei 50 punti indica una modesta, ma significativa, espansione. Un tale incremento pone fine a un periodo di contrazione durato tre mesi, configurandosi come il tasso di crescita più elevato da marzo. A sostenere questo miglioramento complessivo dell'attività è stato un aumento, seppur modesto, del volume dei nuovi ordini ricevuti dalle imprese di costruzione in Italia. Questo tasso di espansione ha mostrato un'accelerazione decisa, raggiungendo il suo livello massimo da giugno. Le aziende intervistate hanno evidenziato la sigla di nuovi contratti, l'acquisizione di nuovi clienti e un interesse crescente da parte di quelli già esistenti. Le imprese edili italiane hanno rivelato un notevole ottimismo riguardo al futuro.



Le aspettative per i prossimi dodici mesi sono migliorate drasticamente rispetto a settembre, portando il livello di fiducia al punto più alto da maggio 2024. Questa visione positiva è in linea con la media storica e si basa principalmente sulla previsione di un incremento dei nuovi ordini, un fattore che dovrebbe alimentare la crescita dell'attività. Malgrado la ripresa degli ordini e il rafforzamento della fiducia, si osservano ancora segnali di cautela nelle strategie di spesa. La crescita occupazionale è stata solo modesta, con le aziende che hanno continuato ad assumere personale all'inizio dell'ultimo trimestre dell'anno, ma a un ritmo contenuto. Allo stesso tempo, l'utilizzo di subappaltatori ha mostrato una nuova diminuzione, seppur con un ritmo leggermente meno accentuato. Per quanto riguarda gli acquisti, in ottobre non si sono registrati cambiamenti significativi nella quantità totale. L'incremento degli acquisti di beni edili, influenzato dall'aumento dei nuovi ordini in alcune realtà, è stato controbilanciato dalla riduzione delle scorte operata da altre imprese. Ciononostante, la catena di approvvigionamento ha continuato a mostrare delle criticità.



I fornitori non sono stati in grado di rispettare i tempi di consegna prestabiliti, e i tempi medi si sono nuovamente allungati. Sono stati segnalati ritardi a causa di condizioni meteorologiche avverse, problemi di trasporto e carenze nelle giacenze. Questi fattori hanno contribuito a un nuovo aumento dei prezzi di acquisto, spinto dalla crescita dei costi dell'energia e delle materie prime. Il tasso di inflazione, pur rimanendo al di sotto della media del 2025 e della tendenza storica, si è intensificato rispetto al mese precedente. Questa graduale ripresa, seppur ancora fragile e non uniforme tra i vari sottosettori, indica un miglioramento nella dinamica della domanda e un rinnovato senso di fiducia tra i costruttori.