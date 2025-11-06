HCOB PMI settore edile dell'Eurozona affonda ancora a ottobre 2025: un campanello d'allarme per l'economia



Le aziende del blocco valutario continuano a mostrare prudenza, tagliando l'occupazione e gli acquisti di materie prime. Permane un marcato pessimismo riguardo alle prospettive per i prossimi dodici mesi. Una nota positiva, comunque, riguarda la pressione sui costi, che a ottobre ha segnato il livello più basso degli ultimi sette mesi.





L'indice HCOB Eurozone Construction PMI sull'attività totale, che misura le variazioni mensili nel settore, è sceso da 46,0 di settembre a 44,0 a ottobre. Questo dato non solo conferma un brusco calo, ma evidenzia la flessione più marcata degli ultimi otto mesi.





La contrazione dell'attività edilizia ha colpito duramente Germania e Francia, con quest'ultima che ha registrato il declino più rapido. Un raggio di luce arriva dall'Italia, dove le imprese hanno visto una crescita per la prima volta in quattro mesi, anche se con un aumento marginale.





Analizzando i singoli segmenti, la flessione complessiva è riconducibile a riduzioni più accentuate nel settore residenziale e nell'ingegneria civile.



Il comparto residenziale è rimasto quello con la performance peggiore a ottobre, mentre l'ingegneria civile ha subito il calo più rapido degli ultimi tre mesi. Anche il segmento delle costruzioni commerciali ha registrato un forte declino, benché a un ritmo leggermente meno intenso rispetto a settembre.





La domanda per le imprese di costruzioni dell'Eurozona si è ulteriormente deteriorata a ottobre, con un peggioramento che ha raggiunto il suo apice negli ultimi tre mesi. La debolezza del contesto di vendita è stata evidente in Germania e Francia; in quest'ultima si è registrata la riduzione più significativa da maggio 2020. Ciononostante, le aziende italiane hanno rilevato un aumento mensile degli ordini acquisiti per il secondo mese consecutivo.





Sul fronte dei prezzi, le pressioni sui costi che gravano sulle imprese edili sono diminuite a ottobre. Di conseguenza, il tasso di inflazione dei prezzi degli input ha raggiunto il livello più basso degli ultimi sette mesi. L'aumento complessivo degli oneri di costo è stato guidato dal balzo più rapido dei costi francesi da febbraio.



Anche le spese operative in Germania e Italia hanno mostrato un aumento considerevole. I costruttori hanno notato anche un incremento meno marcato delle tariffe applicate dai subappaltatori. Va detto, però, che l'uso di subappaltatori è stato ridotto in modo significativo, contribuendo a un notevole aumento della loro disponibilità sul mercato.





La diminuzione dei nuovi ordini ha spinto le aziende a tagliare il personale a ottobre, prolungando l'attuale ciclo di riduzione dell'occupazione a ben 32 mesi. La diminuzione è stata moderata